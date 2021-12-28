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Мосбиржа запустила "газовые" фьючерсы — цены определяет Узбекистан
Мосбиржа запустила "газовые" фьючерсы — цены определяет Узбекистан
Московская биржа запустила тестовые торги расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент. Но есть особенность.
2021-12-28T15:06+0500
2021-12-28T15:06+0500
экономика
узбекистан
цена
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Московская биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) запустили проект по торговле расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент.Тестовые торги начались 21 декабря.Участникам доступны контракты с двумя сроками исполнения — в январе и феврале 2022 года. Код контракта на цену сжиженного газа — LG, на цену цемента — CM. Доступ к тестовым торгам получили первые семь самых активных брокерских компаний — членов УзРТСБ. Объем торгов за период 21-24 декабря 2021 года составил 115 контрактов, было заключено 36 сделок. Торги фьючерсными контрактами организованы в рамках меморандума о сотрудничестве между УзРТСБ и Московской биржей, подписанного в ноябре 2021-го. Члена правления, директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич отметил, что Мосбиржа предлагает "свои технологические решения для партнеров из стран СНГ".Как ожидается, российский опыт и разработки помогут финансовому рынку Узбекистана и УзРТСБ в построении срочного рынка.Читайте также:Ставка на "линки": о чем договорились крупнейшие биржи России и Узбекистана &gt;&gt;Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России &gt;&gt;
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узбекистан, цена

Мосбиржа запустила "газовые" фьючерсы — цены определяет Узбекистан

15:06 28.12.2021
© Sputnik / Владимир ТрефиловДеньги
Деньги - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Доступ к тестовым торгам получили первые семь самых активных брокерских компаний. Кто именно — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Московская биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) запустили проект по торговле расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент.
Тестовые торги начались 21 декабря.

"Цены <...> определяются на спот-торгах УзРТСБ, с использованием биржевых технологий российской площадки", — говорится в сообщении.

Участникам доступны контракты с двумя сроками исполнения — в январе и феврале 2022 года. Код контракта на цену сжиженного газа — LG, на цену цемента — CM.

"По итогам первого этапа торгов УзРТСБ примет решение о внедрении электронных биржевых систем Московской биржи для запуска реальных торгов деривативами на товарные активы на собственной базе", — уточнили в Мосбирже.

Доступ к тестовым торгам получили первые семь самых активных брокерских компаний — членов УзРТСБ.
Объем торгов за период 21-24 декабря 2021 года составил 115 контрактов, было заключено 36 сделок.
Торги фьючерсными контрактами организованы в рамках меморандума о сотрудничестве между УзРТСБ и Московской биржей, подписанного в ноябре 2021-го.
Члена правления, директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич отметил, что Мосбиржа предлагает "свои технологические решения для партнеров из стран СНГ".
Как ожидается, российский опыт и разработки помогут финансовому рынку Узбекистана и УзРТСБ в построении срочного рынка.
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