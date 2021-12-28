https://uz.sputniknews.ru/20211228/mosbirja-zapustila-gazovye-fyuchersy--tseny-opredelyaet-uzbekistan-21985342.html

Мосбиржа запустила "газовые" фьючерсы — цены определяет Узбекистан

Мосбиржа запустила "газовые" фьючерсы — цены определяет Узбекистан

Московская биржа запустила тестовые торги расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент. Но есть особенность.

2021-12-28T15:06+0500

2021-12-28T15:06+0500

2021-12-28T15:06+0500

экономика

узбекистан

цена

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Московская биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) запустили проект по торговле расчетными фьючерсными контрактами на сжиженный газ и цемент.Тестовые торги начались 21 декабря.Участникам доступны контракты с двумя сроками исполнения — в январе и феврале 2022 года. Код контракта на цену сжиженного газа — LG, на цену цемента — CM. Доступ к тестовым торгам получили первые семь самых активных брокерских компаний — членов УзРТСБ. Объем торгов за период 21-24 декабря 2021 года составил 115 контрактов, было заключено 36 сделок. Торги фьючерсными контрактами организованы в рамках меморандума о сотрудничестве между УзРТСБ и Московской биржей, подписанного в ноябре 2021-го. Члена правления, директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич отметил, что Мосбиржа предлагает "свои технологические решения для партнеров из стран СНГ".Как ожидается, российский опыт и разработки помогут финансовому рынку Узбекистана и УзРТСБ в построении срочного рынка.Читайте также:Ставка на "линки": о чем договорились крупнейшие биржи России и Узбекистана >>Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России >>

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