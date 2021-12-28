https://uz.sputniknews.ru/20211228/otkrytost-gosorganov-v-uzbekistane-nachnut-otsenivat-po-novomu-21977307.html

Открытость госорганов в Узбекистане начнут оценивать по-новому

Открытость госорганов в Узбекистане начнут оценивать по-новому

Агентство по противодействию коррупции разработало проект концепции открытости органов власти и госуправления.

2021-12-28T10:44+0500

2021-12-28T10:44+0500

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общество

работа

оценка политики

госорганы

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало проект концепции открытости органов власти и госуправления. Кроме того, представлена методика мониторинга и оценки открытости.По результатам рейтинговой оценки показателей степень прозрачности деятельности госорганов считается:Какие показатели являются основными индикаторами рейтингаМониторинг прозрачности госорганов осуществляется Агентством по противодействию коррупции.Указом президента от 16 июня 2021 года, начиная с 1 июля этого года, госорганы обязаны размещать и ежеквартально обновлять на Портале открытых данных и на своих официальных веб-сайтах сведения об осуществленных госзакупках, годовых сметах расходов и их исполнении, тратах на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, а также бенефициарах, которым предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции. Читайте также:Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти >>Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру РФ >>

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работа, оценка политики, госорганы