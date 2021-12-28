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Открытость госорганов в Узбекистане начнут оценивать по-новому
Открытость госорганов в Узбекистане начнут оценивать по-новому
Агентство по противодействию коррупции разработало проект концепции открытости органов власти и госуправления.
2021-12-28T10:44+0500
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общество
работа
оценка политики
госорганы
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало проект концепции открытости органов власти и госуправления. Кроме того, представлена методика мониторинга и оценки открытости.По результатам рейтинговой оценки показателей степень прозрачности деятельности госорганов считается:Какие показатели являются основными индикаторами рейтингаМониторинг прозрачности госорганов осуществляется Агентством по противодействию коррупции.Указом президента от 16 июня 2021 года, начиная с 1 июля этого года, госорганы обязаны размещать и ежеквартально обновлять на Портале открытых данных и на своих официальных веб-сайтах сведения об осуществленных госзакупках, годовых сметах расходов и их исполнении, тратах на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, а также бенефициарах, которым предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции. Читайте также:Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти &gt;&gt;Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру РФ &gt;&gt;
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работа, оценка политики, госорганы

Открытость госорганов в Узбекистане начнут оценивать по-новому

10:44 28.12.2021 (обновлено: 10:51 28.12.2021)
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Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pixabay
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Рейтинговая оценка прозрачности госорганов рассчитывается по баллам в зависимости от индикаторов и считается "зеленой", "желтой" или "красной".
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало проект концепции открытости органов власти и госуправления. Кроме того, представлена методика мониторинга и оценки открытости.
По результатам рейтинговой оценки показателей степень прозрачности деятельности госорганов считается:
"зеленой" - от 71 до 100 баллов;
"желтой" - от 55 до 71 балла;
"красной" - ниже 55 баллов.
Какие показатели являются основными индикаторами рейтинга
Число пресс-мероприятий, онлайн-трансляций в социальных сетях и участие на них первых лиц;
оперативность реагирования на критические материалы;
публикация информации о событиях на официальном сайте, в мессенджерах и соцсетях;
официальные заявления в связи с определенным информационным фактом;
публикация материалов в зарубежных СМИ;
публикация отчетов о своей деятельности и их обсуждение с общественностью;
прозрачность бюджетного процесса;
участие в портале открытых данных;
эффективность распространения информации в соцсетях (Facebook, Twitter, Telegram);
размещение информации на двух и более иностранных языках и другие.
Мониторинг прозрачности госорганов осуществляется Агентством по противодействию коррупции.
Указом президента от 16 июня 2021 года, начиная с 1 июля этого года, госорганы обязаны размещать и ежеквартально обновлять на Портале открытых данных и на своих официальных веб-сайтах сведения об осуществленных госзакупках, годовых сметах расходов и их исполнении, тратах на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, а также бенефициарах, которым предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции.
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