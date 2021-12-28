https://uz.sputniknews.ru/20211228/platit-budet-legche-terminaly-humo-i-uzcard-nachnut-prinimat-karty-drug-druga-21981874.html

Платить будет легче: терминалы HUMO и UzCard начнут принимать карты друг друга

Платить будет легче: терминалы HUMO и UzCard начнут принимать карты друг друга

Для запуска новых возможностей необходимо обновить терминалы. Для этого в ближайшее время регулятор отправит в банки инструкцию с необходимыми шагами.

2021-12-28T13:30+0500

2021-12-28T13:30+0500

2021-12-28T13:30+0500

экономика

uzcard

терминал

межбанковская платежная система humo

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Платежные системы UzCard и HUMO завершают первый этап взаимной интеграции. Теперь их терминалы не будут иметь ограничений по оплате и смогут принимать карты двух видов. Об этом проинформировали в пресс-службе Центрального банка.Для запуска новых возможностей необходимо обновить терминалы. Для этого в ближайшее время регулятор отправит в банки инструкцию с необходимыми шагами. В рамках меморандума об интеграции компании продолжат сотрудничество по следующим направлениям:Напомним, в начале этого месяца Центральный банк Узбекистана зарегистрировал новую платежную систему United Fintech. После UZCARD и HUMO она станет третьей по счету.А в начале ноября Центральный банк Узбекистана разрешил российской компании QIWI осуществлять свою деятельность на территории страны. Так, система электронных денег QIWI Uzbekistan была внесена в соответствующий реестр регулятора.

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uzcard, терминал, межбанковская платежная система humo