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https://uz.sputniknews.ru/20211228/platit-budet-legche-terminaly-humo-i-uzcard-nachnut-prinimat-karty-drug-druga-21981874.html
Платить будет легче: терминалы HUMO и UzCard начнут принимать карты друг друга
Платить будет легче: терминалы HUMO и UzCard начнут принимать карты друг друга
Для запуска новых возможностей необходимо обновить терминалы. Для этого в ближайшее время регулятор отправит в банки инструкцию с необходимыми шагами.
2021-12-28T13:30+0500
2021-12-28T13:30+0500
экономика
uzcard
терминал
межбанковская платежная система humo
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Платежные системы UzCard и HUMO завершают первый этап взаимной интеграции. Теперь их терминалы не будут иметь ограничений по оплате и смогут принимать карты двух видов. Об этом проинформировали в пресс-службе Центрального банка.Для запуска новых возможностей необходимо обновить терминалы. Для этого в ближайшее время регулятор отправит в банки инструкцию с необходимыми шагами. В рамках меморандума об интеграции компании продолжат сотрудничество по следующим направлениям:Напомним, в начале этого месяца Центральный банк Узбекистана зарегистрировал новую платежную систему United Fintech. После UZCARD и HUMO она станет третьей по счету.А в начале ноября Центральный банк Узбекистана разрешил российской компании QIWI осуществлять свою деятельность на территории страны. Так, система электронных денег QIWI Uzbekistan была внесена в соответствующий реестр регулятора.
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uzcard, терминал, межбанковская платежная система humo

Платить будет легче: терминалы HUMO и UzCard начнут принимать карты друг друга

13:30 28.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПлатежный терминал для банковской карты
Платежный терминал для банковской карты - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Для запуска новых возможностей необходимо обновить терминалы. Для этого в ближайшее время регулятор отправит в банки инструкцию с необходимыми шагами.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Платежные системы UzCard и HUMO завершают первый этап взаимной интеграции. Теперь их терминалы не будут иметь ограничений по оплате и смогут принимать карты двух видов. Об этом проинформировали в пресс-службе Центрального банка.
Для запуска новых возможностей необходимо обновить терминалы. Для этого в ближайшее время регулятор отправит в банки инструкцию с необходимыми шагами.
В рамках меморандума об интеграции компании продолжат сотрудничество по следующим направлениям:
защита интересов держателей карт, банков, платежных организаций и торговых точек;
совершенствование технологий и расширение инфраструктуры для стимулирования безналичных расчетов;
реализация проектов по обеспечению надежности и информационной безопасности платежной инфраструктуры.
Напомним, в начале этого месяца Центральный банк Узбекистана зарегистрировал новую платежную систему United Fintech. После UZCARD и HUMO она станет третьей по счету.
А в начале ноября Центральный банк Узбекистана разрешил российской компании QIWI осуществлять свою деятельность на территории страны. Так, система электронных денег QIWI Uzbekistan была внесена в соответствующий реестр регулятора.
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