https://uz.sputniknews.ru/20211228/stalo-izvestno-vo-skolko-obxoditsya-perevozka-odnogo-passajira-v-tashkente-21987398.html
Стало известно, во сколько обходится перевозка одного пассажира в Ташкенте
Стало известно, во сколько обходится перевозка одного пассажира в Ташкенте
По данным "Тошшахартрансхизмат", за девять месяцев 2021 года автопарк компании перевез 102,7 млн пассажиров.
2021-12-28T16:18+0500
2021-12-28T16:18+0500
2021-12-28T16:31+0500
общество
транспорт
общественный транспорт
плата за проезд
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Перевозка одного пассажира обходится властям столицы в 3 254 сума при стоимости проезда 1 400 сумов, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат". По данным организации, за девять месяцев 2021 года автопарк компании перевез 102,7 млн пассажиров. На один километр пути предприятие в среднем тратило 5196 сумов. В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах >>Ранее стало известно, что в столице с 1 января 2022 года повысится плата за проезд. Цена одной поездки достигнет 1 700 сумов. К тому же увеличится стоимость услуги по перевозке багажа одного пассажира — она установится на уровне 3 000 сумов.Читайте также:В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах >>Общественный транспорт в Ташкенте переходит на автоматизированную систему >>
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транспорт, общественный транспорт, плата за проезд
Стало известно, во сколько обходится перевозка одного пассажира в Ташкенте
16:18 28.12.2021 (обновлено: 16:31 28.12.2021)
По данным "Тошшахартрансхизмат", за девять месяцев 2021 года автопарк компании перевез 102,7 млн пассажиров.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Перевозка одного пассажира обходится властям столицы в 3 254 сума при стоимости проезда 1 400 сумов, сообщает
пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
По данным организации, за девять месяцев 2021 года автопарк компании перевез 102,7 млн пассажиров. На один километр пути предприятие в среднем тратило 5196 сумов.
Ранее стало известно, что в столице с 1 января 2022 года повысится
плата за проезд. Цена одной поездки достигнет 1 700 сумов. К тому же увеличится стоимость услуги по перевозке багажа одного пассажира — она установится на уровне 3 000 сумов.