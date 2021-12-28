https://uz.sputniknews.ru/20211228/stalo-izvestno-vo-skolko-obxoditsya-perevozka-odnogo-passajira-v-tashkente-21987398.html

Стало известно, во сколько обходится перевозка одного пассажира в Ташкенте

Стало известно, во сколько обходится перевозка одного пассажира в Ташкенте

По данным "Тошшахартрансхизмат", за девять месяцев 2021 года автопарк компании перевез 102,7 млн пассажиров.

2021-12-28T16:18+0500

2021-12-28T16:18+0500

2021-12-28T16:31+0500

общество

транспорт

общественный транспорт

плата за проезд

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Перевозка одного пассажира обходится властям столицы в 3 254 сума при стоимости проезда 1 400 сумов, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат". По данным организации, за девять месяцев 2021 года автопарк компании перевез 102,7 млн пассажиров. На один километр пути предприятие в среднем тратило 5196 сумов. В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах >>Ранее стало известно, что в столице с 1 января 2022 года повысится плата за проезд. Цена одной поездки достигнет 1 700 сумов. К тому же увеличится стоимость услуги по перевозке багажа одного пассажира — она установится на уровне 3 000 сумов.Читайте также:В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах >>Общественный транспорт в Ташкенте переходит на автоматизированную систему >>

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транспорт, общественный транспорт, плата за проезд