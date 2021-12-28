https://uz.sputniknews.ru/20211228/v-minyuste-napomnili-kak-platit-za-goryachuyu-vodu-pri-ee-nagreve-nije-normy-21989085.html
В Минюсте напомнили, как платить за горячую воду при ее нагреве ниже нормы
В Минюсте напомнили, как платить за горячую воду при ее нагреве ниже нормы
В точке водозабора вода сливается не более трех минут до определения температуры горячей воды.
2021-12-28T17:04+0500
2021-12-28T17:04+0500
2021-12-28T17:06+0500
общество
минюст узбекистана
тарифы
горячая вода
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В многоквартирных домах температура воды, подаваемой через центральные системы горячего водоснабжения, должна соответствовать 50-75°С, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Отмечается, что в точке водозабора вода сливается не более трех минут до определения температуры горячей воды. Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн >>По данным Минюста, если указанная температура опустится ниже допустимой нормы, то плата за услуги горячего водоснабжения должна уменьшаться на 0,1% за каждые сниженные 3°С.При температуре ниже 40°С в точке водозабора оплата за горячую воду производится по тарифу холодной воды, подчеркнули в министерстве. Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>
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минюст узбекистана, тарифы, горячая вода
В Минюсте напомнили, как платить за горячую воду при ее нагреве ниже нормы
17:04 28.12.2021 (обновлено: 17:06 28.12.2021)
Плата за услуги горячего водоснабжения должна уменьшаться на 0,1% за каждые сниженные 3°С.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
В многоквартирных домах температура воды, подаваемой через центральные системы горячего водоснабжения, должна соответствовать 50-75°С, сообщает
пресс-служба Министерства юстиции.
Отмечается, что в точке водозабора вода сливается не более трех минут до определения температуры горячей воды.
По данным Минюста, если указанная температура опустится ниже допустимой нормы, то плата за услуги горячего водоснабжения должна уменьшаться на 0,1% за каждые сниженные 3°С.
При температуре ниже 40°С в точке водозабора оплата за горячую воду производится по тарифу холодной воды, подчеркнули в министерстве.