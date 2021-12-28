https://uz.sputniknews.ru/20211228/v-minyuste-napomnili-kak-platit-za-goryachuyu-vodu-pri-ee-nagreve-nije-normy-21989085.html

В Минюсте напомнили, как платить за горячую воду при ее нагреве ниже нормы

В Минюсте напомнили, как платить за горячую воду при ее нагреве ниже нормы

В точке водозабора вода сливается не более трех минут до определения температуры горячей воды.

2021-12-28T17:04+0500

2021-12-28T17:04+0500

2021-12-28T17:06+0500

общество

минюст узбекистана

тарифы

горячая вода

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В многоквартирных домах температура воды, подаваемой через центральные системы горячего водоснабжения, должна соответствовать 50-75°С, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Отмечается, что в точке водозабора вода сливается не более трех минут до определения температуры горячей воды. Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн >>По данным Минюста, если указанная температура опустится ниже допустимой нормы, то плата за услуги горячего водоснабжения должна уменьшаться на 0,1% за каждые сниженные 3°С.При температуре ниже 40°С в точке водозабора оплата за горячую воду производится по тарифу холодной воды, подчеркнули в министерстве. Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>

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минюст узбекистана, тарифы, горячая вода