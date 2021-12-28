https://uz.sputniknews.ru/20211228/v-uzbekistane-sozdali-pribor-nochnogo-videniya-dlya-voennyx--video-21988641.html

В Узбекистане создали прибор ночного видения для военных — видео

В Узбекистане создали прибор ночного видения для военных — видео

Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются. Все, что известно на данный момент — в обзоре.

2021-12-28T16:57+0500

2021-12-28T16:57+0500

2021-12-28T16:57+0500

общество

узбекистан

военные

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан освоил производство приборов ночного видения военного назначения.По данным ведомства, центр освоил выпуск прицелов, очков и монокуляров ночного видения под маркой Mergan. Известно, что производство расположено в Ташкенте. Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются.Ранее в Узбекистане создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" для отечественных легковых броневиков.Данным элементом вооружения можно управлять дистанционно. Сейчас он проходит тестовые испытания.Читайте также:Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году >>Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт >>

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узбекистан, военные