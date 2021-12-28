https://uz.sputniknews.ru/20211228/video-chto-jdet-russkiy-yazyk-v-uzbekistane-v-2022-godu--mnenie-eksperta-21992196.html

Видео: что ждет русский язык в Узбекистане в 2022 году – мнение эксперта

Видео: что ждет русский язык в Узбекистане в 2022 году – мнение эксперта

Гуманитарные связи двух стран означают взаимное сотрудничество, поэтому в России наблюдается интерес к узбекскому языку, заявила представитель Фонда Горчакова Дарья Сапрынская.

2021-12-28T19:38+0500

2021-12-28T19:38+0500

2021-12-28T20:54+0500

видео

мультимедиа

образование

сотрудничество

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21992019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6880f0ea21452059f3cd2f654252dbb8.png

Уходящий год для Узбекистана стал новым этапом развития отношений с Россией – два государства активно интегрируют системы образования. В 2022 году эта тенденция продолжится, считает руководитель проектов по Центральной Азии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Дарья Сапрынская. В интервью Sputnik Сапрынская отметила, что тенденция по расширению российского образовательного кластера в Узбекистане будет продолжаться. На сегодняшний день в республике работают филиалы 15 ведущих вузов России, в том числе: МГУ им.Ломоносова, РЭУ им.Плеханова, РГУ нефти и газа им.Губкина, РХТУ им.Менделеева, ВГИК, МИФИ, МГИМО и другие. В следующем году в Узбекистане откроются филиалы еще трех российских университетов. "Важно, что мы не только поддерживаем отношения в плане экономики, но и совершенствуем гуманитарные связи, – говорит Дарья Сапрынская. – Без русского языка никуда". Дело в том, что русский язык – это язык межнационального общения, который помогает Узбекистану и Россию понимать культуру друг друга, объясняет эксперт. Пока "Россотрудничество" организует приезды волонтеров-русистов в школы Узбекистана, в ряде университетов России переводят труды Алишера Навои со старого чагатайского на русский. В каких именно российских образовательных учреждениях изучают узбекский язык и литературу? Почему в музеях России появляются надписи на узбекском языке? Ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>Читайте также: Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России >>Путин заявил о необходимости знания мигрантами языка и законов России >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , образование, сотрудничество, русский язык, видео