https://uz.sputniknews.ru/20211228/zaregistrirovat-biznes-v-uzbekistane-stalo-deshevle-21990696.html

Зарегистрировать бизнес в Узбекистане стало дешевле

Зарегистрировать бизнес в Узбекистане стало дешевле

При обращении за перерегистрацией в течение 5 рабочих дней с момента отказа госпошлина не уплачивается.

2021-12-28T18:30+0500

2021-12-28T18:30+0500

2021-12-28T18:30+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Госпошлина за регистрацию бизнеса снижена на 80%. Соответствующее постановление президента размещено на портале Lex.uz.Теперь эта сумма составляет 20% от БРВ (54 тысячи сумов). До этого пришлось бы заплатить полную БРВ (270 тысяч сумов).Кроме того, были внесены изменения и дополнения в некоторые решения. Так, заявления на получение адвокатской лицензии теперь рассматриваются органами юстиции в течение 10 рабочих дней (ранее было 20 рабочих дней).Также определен четкий перечень преступлений, препятствующих осуществлению опеки и попечительства (ранее существовало ограничение на всех осужденных за умышленные преступления).Помимо этого, при обращении за перерегистрацией в течение 5 рабочих дней с момента отказа госпошлина не уплачивается.Ранее мы писали, что с 1 января будущего года снизятся госпошлины на выдачу биометрического паспорта гражданам Узбекистана для выезда за границу, а также за госрегистрацию адвокатских контор, получение предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций.Читайте также:Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января >>С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги >>

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министерство юстиции узбекистана