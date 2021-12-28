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Зарегистрировать бизнес в Узбекистане стало дешевле
Зарегистрировать бизнес в Узбекистане стало дешевле
При обращении за перерегистрацией в течение 5 рабочих дней с момента отказа госпошлина не уплачивается.
2021-12-28T18:30+0500
2021-12-28T18:30+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Госпошлина за регистрацию бизнеса снижена на 80%. Соответствующее постановление президента размещено на портале Lex.uz.Теперь эта сумма составляет 20% от БРВ (54 тысячи сумов). До этого пришлось бы заплатить полную БРВ (270 тысяч сумов).Кроме того, были внесены изменения и дополнения в некоторые решения. Так, заявления на получение адвокатской лицензии теперь рассматриваются органами юстиции в течение 10 рабочих дней (ранее было 20 рабочих дней).Также определен четкий перечень преступлений, препятствующих осуществлению опеки и попечительства (ранее существовало ограничение на всех осужденных за умышленные преступления).Помимо этого, при обращении за перерегистрацией в течение 5 рабочих дней с момента отказа госпошлина не уплачивается.Ранее мы писали, что с 1 января будущего года снизятся госпошлины на выдачу биометрического паспорта гражданам Узбекистана для выезда за границу, а также за госрегистрацию адвокатских контор, получение предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций.Читайте также:Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января &gt;&gt;С 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги &gt;&gt;
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министерство юстиции узбекистана

Зарегистрировать бизнес в Узбекистане стало дешевле

18:30 28.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При обращении за перерегистрацией в течение 5 рабочих дней с момента отказа госпошлина не уплачивается.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Госпошлина за регистрацию бизнеса снижена на 80%. Соответствующее постановление президента размещено на портале Lex.uz.

Теперь эта сумма составляет 20% от БРВ (54 тысячи сумов). До этого пришлось бы заплатить полную БРВ (270 тысяч сумов).
Кроме того, были внесены изменения и дополнения в некоторые решения. Так, заявления на получение адвокатской лицензии теперь рассматриваются органами юстиции в течение 10 рабочих дней (ранее было 20 рабочих дней).
Также определен четкий перечень преступлений, препятствующих осуществлению опеки и попечительства (ранее существовало ограничение на всех осужденных за умышленные преступления).
Помимо этого, при обращении за перерегистрацией в течение 5 рабочих дней с момента отказа госпошлина не уплачивается.
Ранее мы писали, что с 1 января будущего года снизятся госпошлины на выдачу биометрического паспорта гражданам Узбекистана для выезда за границу, а также за госрегистрацию адвокатских контор, получение предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций.
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