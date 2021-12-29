https://uz.sputniknews.ru/20211229/botkinskoe-kladbische-otsifruyut-21995176.html
Боткинское кладбище оцифруют
Боткинское кладбище оцифруют
Если опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. В будущем планируется оцифровать все кладбища страны.
2021-12-29T09:24+0500
2021-12-29T09:24+0500
2021-12-29T10:06+0500
общество
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кладбище
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Власти столицы приняли решение оцифровать Боткинское кладбище, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан и.о. председателя Общественного совета при хокимияте Ташкента Баходир Ходжаев. "С этой инициативой на нас вышли соотечественники, в частности, проживающие в Москве. Они попросили оказать содействие в решении этого вопроса. Общественный совет обратился к хокиму города. Он в свою очередь дал поручение соответствующим организациям. В итоге мы получили от них ответ о готовности содействовать в этом вопросе", - рассказал Баходир Ходжаев. По его словам, если этот опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. Так, в будущем планируется оцифровать все кладбища в стране. В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане >>Как рассказала Sputnik представительница соотечественников в Москве Александра Бирюкова, в настоящее время идут поиски подрядчика, который сможет выполнить необходимые работы на месте в Ташкенте. Кроме того, необходимо будет решить вопрос стоимости этого проекта.В октябре сотрудники Россотрудничества заявили о том, что помогут систематизировать и сохранить памятники, а также захоронения на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющие культурно-историческую ценность. Отмечалось, что в присвоении мемориального статуса общественному кладбищу поучаствуют историки и эксперты.
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ташкент, кладбище, цифровизация
Боткинское кладбище оцифруют
09:24 29.12.2021 (обновлено: 10:06 29.12.2021)
Если опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. В будущем планируется оцифровать все кладбища страны.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik.
Власти столицы приняли решение оцифровать Боткинское кладбище, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан
и.о. председателя Общественного совета при хокимияте Ташкента Баходир Ходжаев.
"С этой инициативой на нас вышли соотечественники, в частности, проживающие в Москве. Они попросили оказать содействие в решении этого вопроса. Общественный совет обратился к хокиму города. Он в свою очередь дал поручение соответствующим организациям. В итоге мы получили от них ответ о готовности содействовать в этом вопросе", - рассказал Баходир Ходжаев.
По его словам, если этот опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. Так, в будущем планируется оцифровать все кладбища в стране.
Как рассказала Sputnik
представительница соотечественников в Москве Александра Бирюкова, в настоящее время идут поиски подрядчика, который сможет выполнить необходимые работы на месте в Ташкенте. Кроме того, необходимо будет решить вопрос стоимости этого проекта.
В октябре сотрудники Россотрудничества заявили
о том, что помогут систематизировать и сохранить памятники, а также захоронения на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющие культурно-историческую ценность. Отмечалось, что в присвоении мемориального статуса общественному кладбищу поучаствуют историки и эксперты.