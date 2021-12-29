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Боткинское кладбище оцифруют
Боткинское кладбище оцифруют
Если опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. В будущем планируется оцифровать все кладбища страны.
2021-12-29T09:24+0500
2021-12-29T10:06+0500
общество
ташкент
кладбище
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Власти столицы приняли решение оцифровать Боткинское кладбище, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан и.о. председателя Общественного совета при хокимияте Ташкента Баходир Ходжаев. "С этой инициативой на нас вышли соотечественники, в частности, проживающие в Москве. Они попросили оказать содействие в решении этого вопроса. Общественный совет обратился к хокиму города. Он в свою очередь дал поручение соответствующим организациям. В итоге мы получили от них ответ о готовности содействовать в этом вопросе", - рассказал Баходир Ходжаев. По его словам, если этот опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. Так, в будущем планируется оцифровать все кладбища в стране. В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане &gt;&gt;Как рассказала Sputnik представительница соотечественников в Москве Александра Бирюкова, в настоящее время идут поиски подрядчика, который сможет выполнить необходимые работы на месте в Ташкенте. Кроме того, необходимо будет решить вопрос стоимости этого проекта.В октябре сотрудники Россотрудничества заявили о том, что помогут систематизировать и сохранить памятники, а также захоронения на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющие культурно-историческую ценность. Отмечалось, что в присвоении мемориального статуса общественному кладбищу поучаствуют историки и эксперты.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, кладбище, цифровизация

Боткинское кладбище оцифруют

09:24 29.12.2021 (обновлено: 10:06 29.12.2021)
© Фото предоставлено группой Память о ТашкентцахТри дореволюционных массивных чугунных креста без имен в семейной ограде Сваричевских
Три дореволюционных массивных чугунных креста без имен в семейной ограде Сваричевских - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Фото предоставлено группой Память о Ташкентцах
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Анна Желиховская
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Если опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. В будущем планируется оцифровать все кладбища страны.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Власти столицы приняли решение оцифровать Боткинское кладбище, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан и.о. председателя Общественного совета при хокимияте Ташкента Баходир Ходжаев.
"С этой инициативой на нас вышли соотечественники, в частности, проживающие в Москве. Они попросили оказать содействие в решении этого вопроса. Общественный совет обратился к хокиму города. Он в свою очередь дал поручение соответствующим организациям. В итоге мы получили от них ответ о готовности содействовать в этом вопросе", - рассказал Баходир Ходжаев.
По его словам, если этот опыт окажется успешным, то такая практика получит дальнейшее распространение. Так, в будущем планируется оцифровать все кладбища в стране.
В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане >>
Как рассказала Sputnik представительница соотечественников в Москве Александра Бирюкова, в настоящее время идут поиски подрядчика, который сможет выполнить необходимые работы на месте в Ташкенте. Кроме того, необходимо будет решить вопрос стоимости этого проекта.
В октябре сотрудники Россотрудничества заявили о том, что помогут систематизировать и сохранить памятники, а также захоронения на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющие культурно-историческую ценность. Отмечалось, что в присвоении мемориального статуса общественному кладбищу поучаствуют историки и эксперты.
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