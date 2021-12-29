https://uz.sputniknews.ru/20211229/narodnye-gulyanya-kuda-sxodit-v-novogodnie-prazdniki-v-tashkente-21997636.html

Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте

Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте

Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.

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общество

ташкент

новогодняя елка

новогодняя ярмарка

новогодние праздники

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Для жителей и гостей столицы организуют праздничные мероприятия во время новогодних каникул, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента."Горожан ждут акции, представления и новогодние развлечения в парках "Новый Узбекистан", Tashkent City и Magic City", - информируют в администрации. Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео >>Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.Так, например, новогодние гулянья у главной ёлки страны в парке "Новый Узбекистан" стартовали 20 декабря и продлятся до 10 января. В парке Magic City праздничные мероприятия начались еще 16 декабря. Чbтайте также:Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>

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ташкент, новогодняя елка, новогодняя ярмарка, новогодние праздники