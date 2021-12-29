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Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте
Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте
Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.
2021-12-29T10:50+0500
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общество
ташкент
новогодняя елка
новогодняя ярмарка
новогодние праздники
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Для жителей и гостей столицы организуют праздничные мероприятия во время новогодних каникул, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента."Горожан ждут акции, представления и новогодние развлечения в парках "Новый Узбекистан", Tashkent City и Magic City", - информируют в администрации. Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео &gt;&gt;Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.Так, например, новогодние гулянья у главной ёлки страны в парке "Новый Узбекистан" стартовали 20 декабря и продлятся до 10 января. В парке Magic City праздничные мероприятия начались еще 16 декабря. Чbтайте также:Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь &gt;&gt;
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ташкент, новогодняя елка, новогодняя ярмарка, новогодние праздники

Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте

10:50 29.12.2021 (обновлено: 10:52 29.12.2021)
© Рамиз БахтияровГлавная новогодняя елка Узбекистана
Главная новогодняя елка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Рамиз Бахтияров
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Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Для жителей и гостей столицы организуют праздничные мероприятия во время новогодних каникул, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
"Горожан ждут акции, представления и новогодние развлечения в парках "Новый Узбекистан", Tashkent City и Magic City", - информируют в администрации.
Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео >>
Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.
Так, например, новогодние гулянья у главной ёлки страны в парке "Новый Узбекистан" стартовали 20 декабря и продлятся до 10 января. В парке Magic City праздничные мероприятия начались еще 16 декабря.
Чbтайте также:
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>
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