https://uz.sputniknews.ru/20211229/narodnye-gulyanya-kuda-sxodit-v-novogodnie-prazdniki-v-tashkente-21997636.html
Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте
Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте
Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.
2021-12-29T10:50+0500
2021-12-29T10:50+0500
2021-12-29T10:52+0500
общество
ташкент
новогодняя елка
новогодняя ярмарка
новогодние праздники
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Для жителей и гостей столицы организуют праздничные мероприятия во время новогодних каникул, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента."Горожан ждут акции, представления и новогодние развлечения в парках "Новый Узбекистан", Tashkent City и Magic City", - информируют в администрации. Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео >>Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.Так, например, новогодние гулянья у главной ёлки страны в парке "Новый Узбекистан" стартовали 20 декабря и продлятся до 10 января. В парке Magic City праздничные мероприятия начались еще 16 декабря. Чbтайте также:Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>
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ташкент, новогодняя елка, новогодняя ярмарка, новогодние праздники
Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте
10:50 29.12.2021 (обновлено: 10:52 29.12.2021)
Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
Для жителей и гостей столицы организуют праздничные мероприятия во время новогодних каникул, сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
"Горожан ждут акции, представления и новогодние развлечения в парках "Новый Узбекистан", Tashkent City и Magic City", - информируют в администрации.
Отмечается, что в каждом парке уже проходят представления, развлекательные программы и лазерные шоу, а также организованы ярмарки праздничной продукции.
Так, например, новогодние гулянья у главной ёлки страны в парке "Новый Узбекистан" стартовали 20 декабря и продлятся до 10 января. В парке Magic City праздничные мероприятия начались еще 16 декабря.