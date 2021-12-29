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https://uz.sputniknews.ru/20211229/pensii-za-yanvar-vyplatyat-srazu-posle-prazdnikov-21999762.html
Когда выплатят пенсии за январь
Когда выплатят пенсии за январь
Из-за предстоящих праздников не совсем понятно, когда же будут выплачены пенсии за первый месяц 2022 года. Разбираемся вместе.
2021-12-29T12:35+0500
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общество
праздник
пенсия
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане 31 декабря, а также 1-4 января объявлены государственными нерабочими днями. В связи с этим, Пенсионный фонд и Народный банк объяснили, как пенсионеры смогут получить выплаты за январь. Деньги начислят на банковские карты пожилых граждан с 5-6 января. Пенсии и пособия за январь при этом выдадут наличными, либо переведут на карту. Ранее во Внебюджетном пенсионном фонде сообщили, что общая численность пожилых и получателей пособий превысила 4 млн человек.С начала года в Узбекистане пенсию назначили 327,5 тысячи граждан, из них 161,5 тысячи (49,3%) — женщины.Из общего числа пенсионеров: 74,1% получают пенсии по возрасту, 9,9% — по инвалидности, 5% — пенсию по потере кормильца и 11% — социальные пособия.Читайте также: В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20% &gt;&gt;Как узнать о сумме пенсионных накоплений онлайн &gt;&gt;
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праздник, пенсия

Когда выплатят пенсии за январь

12:35 29.12.2021 (обновлено: 12:58 29.12.2021)
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкПожилая женщина сидит на лавке, иллюстративное фото
Пожилая женщина сидит на лавке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Согласно официальным данным, общая численность пожилых и получателей пособий в 2021 году превысила 4 млн человек.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане 31 декабря, а также 1-4 января объявлены государственными нерабочими днями.
В связи с этим, Пенсионный фонд и Народный банк объяснили, как пенсионеры смогут получить выплаты за январь.
Деньги начислят на банковские карты пожилых граждан с 5-6 января. Пенсии и пособия за январь при этом выдадут наличными, либо переведут на карту.
В соответствии с постановлением президента от 2 февраля 2017 года, пенсии и пособия выплачиваются и доставляются по адресу проживания граждан с первого рабочего дня каждого месяца до 27 числа месяца ежедневно (кроме выходных).
Ранее во Внебюджетном пенсионном фонде сообщили, что общая численность пожилых и получателей пособий превысила 4 млн человек.
С начала года в Узбекистане пенсию назначили 327,5 тысячи граждан, из них 161,5 тысячи (49,3%) — женщины.
Из общего числа пенсионеров: 74,1% получают пенсии по возрасту, 9,9% — по инвалидности, 5% — пенсию по потере кормильца и 11% — социальные пособия.
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