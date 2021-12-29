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Как должно развиваться СНГ? Главное из выступления Мирзиёева — фото
Как должно развиваться СНГ? Главное из выступления Мирзиёева — фото
О чем говорил президент и как дальше должна развиваться интеграция, по его мнению, — читайте в материале.
2021-12-29T11:01+0500
2021-12-29T11:05+0500
политика
шавкат мирзиёев
снг
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил три основных приоритета дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (СНГ).Узбекский лидер предложил сфокусировать внимание на сотрудничестве в трех измерениях: политическом, экономическом и гуманитарном.Мирзиёев отметил, что важно сформировать полноценную зону свободной торговли и укрепить транспортную взаимосвязанность на постсоветском пространстве.Президент также подчеркнул, что необходимо объединить усилия в реализации национальных программ и стратегий, направленных на устойчивое "зеленое" развитие, с учетом глобальной климатической повестки.Глава государства призвал в том числе выработать новые подходы в обеспечении продовольственной безопасности, используя конкурентные преимущества и взаимодополняемость экономик стран СНГ. Последние несколько лет выдались для Узбекистана крайне продуктивными в рамках СНГ: республика подписала более 40 многосторонних соглашений и присоединилась к 23 отраслевым органам. В 2020-м Узбекистан впервые председательствовал в Содружестве.В 2021-м товарооборот Узбекистана со странами ближнего зарубежья увеличился на треть. Были созданы около тысячи совместных предприятий.В конце своего выступления Мирзиёев подтвердил "твердую приверженность Узбекистана развитию полномасштабного сотрудничества в рамках СНГ и поздравил участников саммита и в их лице дружественные народы с наступающим Новым годом".Читайте также:Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ &gt;&gt;"Без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, снг

Как должно развиваться СНГ? Главное из выступления Мирзиёева — фото

11:01 29.12.2021 (обновлено: 11:05 29.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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О чем говорил президент на неформальном саммите стран СНГ, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил три основных приоритета дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (СНГ).
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер предложил сфокусировать внимание на сотрудничестве в трех измерениях: политическом, экономическом и гуманитарном.
Мирзиёев отметил, что важно сформировать полноценную зону свободной торговли и укрепить транспортную взаимосвязанность на постсоветском пространстве.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также подчеркнул, что необходимо объединить усилия в реализации национальных программ и стратегий, направленных на устойчивое "зеленое" развитие, с учетом глобальной климатической повестки.
Глава государства призвал в том числе выработать новые подходы в обеспечении продовольственной безопасности, используя конкурентные преимущества и взаимодополняемость экономик стран СНГ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Президент Узбекистана поучаствовал в неформальном саммите СНГ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Последние несколько лет выдались для Узбекистана крайне продуктивными в рамках СНГ: республика подписала более 40 многосторонних соглашений и присоединилась к 23 отраслевым органам.
В 2020-м Узбекистан впервые председательствовал в Содружестве.
В 2021-м товарооборот Узбекистана со странами ближнего зарубежья увеличился на треть. Были созданы около тысячи совместных предприятий.
В конце своего выступления Мирзиёев подтвердил "твердую приверженность Узбекистана развитию полномасштабного сотрудничества в рамках СНГ и поздравил участников саммита и в их лице дружественные народы с наступающим Новым годом".
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