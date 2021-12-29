https://uz.sputniknews.ru/20211229/sammit-2021-itogi-i-sovmestnoe-foto-putina-s-drugimi-liderami-sng-21994512.html

Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ

Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ

В каком порядке встали лидеры стран и кто на встречу в итоге не приехал — читайте в обзоре.

2021-12-29T08:30+0500

2021-12-29T08:30+0500

2021-12-29T08:30+0500

политика

санкт-петербург

владимир путин

снг

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Накануне стартовал неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ).Это была первая "встреча без галстуков" президентов СНГ с момента начала пандемии. Перед выступлениями лидеры сделали совместное фото. Интересно, что на фото президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встали рядом друг с другом в соответствии с алфавитным порядком.Рядом с президентом России Владимиром Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров. Также в совместном фото поучаствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Встреча получилась продуктивной: стороны обсудили все важные вопросы, стоящие на повестке дня, начиная от пандемии, заканчивая укреплением сотрудничества в рамках постсоветского устройства.Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, не приехала на неформальный саммит глав СНГ. Ранее она заявила, что не посетит мероприятие, поскольку так и не получила официальное приглашение.Читайте также:"Без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года >>Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века >>

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