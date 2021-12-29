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Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ
Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ
В каком порядке встали лидеры стран и кто на встречу в итоге не приехал — читайте в обзоре.
2021-12-29T08:30+0500
2021-12-29T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Накануне стартовал неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ).Это была первая "встреча без галстуков" президентов СНГ с момента начала пандемии. Перед выступлениями лидеры сделали совместное фото. Интересно, что на фото президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встали рядом друг с другом в соответствии с алфавитным порядком.Рядом с президентом России Владимиром Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров. Также в совместном фото поучаствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Встреча получилась продуктивной: стороны обсудили все важные вопросы, стоящие на повестке дня, начиная от пандемии, заканчивая укреплением сотрудничества в рамках постсоветского устройства.Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, не приехала на неформальный саммит глав СНГ. Ранее она заявила, что не посетит мероприятие, поскольку так и не получила официальное приглашение.Читайте также:"Без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года &gt;&gt;Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века &gt;&gt;
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санкт-петербург, владимир путин, снг

Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ

08:30 29.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
Президент России Владимир Путин на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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В каком порядке встали лидеры стран и кто на встречу в итоге не приехал — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Накануне стартовал неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Это была первая "встреча без галстуков" президентов СНГ с момента начала пандемии. Перед выступлениями лидеры сделали совместное фото.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбщее фотографирование участников неформального саммита руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Константиновском дворце
Общее фотографирование участников неформального саммита руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Константиновском дворце - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Общее фотографирование участников неформального саммита руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Константиновском дворце
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Перейти в фотобанк
Интересно, что на фото президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встали рядом друг с другом в соответствии с алфавитным порядком.
Рядом с президентом России Владимиром Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.
Также в совместном фото поучаствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Перейти в фотобанк
Встреча получилась продуктивной: стороны обсудили все важные вопросы, стоящие на повестке дня, начиная от пандемии, заканчивая укреплением сотрудничества в рамках постсоветского устройства.
Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, не приехала на неформальный саммит глав СНГ.
Ранее она заявила, что не посетит мероприятие, поскольку так и не получила официальное приглашение.
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