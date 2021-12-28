https://uz.sputniknews.ru/20211228/vstrecha-bez-galstukov-lidery-sng-vstretyatsya-za-tri-dnya-do-novogo-goda-21974714.html

"Без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года

"Без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года

Неформальные встречи глав государств традиционно проходят в конце года. Что запланировано на этот раз — читайте в обзоре.

2021-12-28T08:55+0500

2021-12-28T08:55+0500

2021-12-28T09:56+0500

политика

снг

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Неформальный саммит глав государств СНГ состоится во вторник в Санкт-Петербурге на фоне празднования в этом году 30-летия образования Содружества.Это первая "встреча без галстуков" президентов СНГ с момента начала пандемии коронавируса. Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.По инициативе РоссииКак сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе президента России Владимира Путина состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ.В частности, в мероприятии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года >>Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не получала официального приглашения на неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. В ответ на уточняющий вопрос, готова ли она принять участие в саммите, если получит приглашение, Санду ответила, что многое будет зависеть от рабочей повестки. При этом она отметила, что у Молдовы в СНГ есть "интересы в экономическом поле".Санду за год с момента вступления в должность президента республики ни разу не принимала участия в мероприятиях СНГ.Что касается участия в саммите Украины — страны, которая до сих пор числится в составе Содружества, то, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Владимир Зеленский может присоединиться к лидерам СНГ.Двусторонки на поляхНа полях неформального саммита СНГ 29 декабря состоится двусторонняя встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщала пресс-служба главы белорусского государства, лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву — видео >>Кроме того, может пройти двусторонняя встреча Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.Также о возможности контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тридцатилетие СНГПресс-служба Лукашенко сообщала ранее, что лидеры стран СНГ подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Станет ли дата распада Советского Союза памятной? >>Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Беларуси и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.По мнению казахстанского политолога и директора центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибека Тажибаева, за 30 лет существования Содружество Независимых Государств стало прочным базисом для выстраивания торгово-экономических и культурных связей. Эксперт считает также, что странам необходимо повысить эффективность работы Межпарламентской ассамблеи СНГ. Тажибаев отметил, что повышение эффективности этой структуры "однозначно приведет" к более качественному решению вопросов цифровизации, миграции, финансового взаимодействия внутри СНГ.Читайте также:Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века >>Видео: что дали Узбекистану 30 лет в составе СНГ >>

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снг, новый год