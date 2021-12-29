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https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-buxare-jenschina-zarazila-vich-infektsiey-40-mujchin--sud-vynes-prigovor-22005597.html
В Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор
В Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор
Заболевание у жрицы любви обнаружили в 2017 году. Однако это не остановило ее. Узнав свой диагноз, она стала намеренно вступать в интимные отношения с незнакомцами.
2021-12-29T16:41+0500
2021-12-29T16:42+0500
общество
женщина
вич
приговор
спид
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Бухарской области женщина легкого поведения заразила СПИДом 40 мужчин, сообщает пресс-служба областного УВД.По данным ведомства, ВИЧ-инфекцию у жрицы любви обнаружили в 2017 году. Однако это не остановило ее. Узнав свой диагноз, она стала намеренно вступать в интимные отношения с незнакомыми мужчинами.В Бухаре женщина намеренно заразила венерическим заболеванием более 10 мужчин &gt;&gt;Один из пострадавших рассказал, что под угрозой жизни оказался не только он сам, но и его беременная жена вместе с ребенком. Суд признал женщину виновной по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД. ЕЙ вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет. Читайте также:Число больных ВИЧ в стране растет – эксперты центра по борьбе со СПИДом &gt;&gt;Почему ВИЧ – уже не приговор для медицины, но все еще бич для общества &gt;&gt;
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женщина, вич, приговор, спид

В Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор

16:41 29.12.2021 (обновлено: 16:42 29.12.2021)
© pexels/EKATERINA BOLOVTSOVAМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© pexels/EKATERINA BOLOVTSOVA
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Заболевание у жрицы любви обнаружили в 2017 году. Однако это не остановило ее. Узнав свой диагноз, она стала намеренно вступать в интимные отношения с незнакомцами.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Бухарской области женщина легкого поведения заразила СПИДом 40 мужчин, сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, ВИЧ-инфекцию у жрицы любви обнаружили в 2017 году. Однако это не остановило ее. Узнав свой диагноз, она стала намеренно вступать в интимные отношения с незнакомыми мужчинами.
В Бухаре женщина намеренно заразила венерическим заболеванием более 10 мужчин >>
Один из пострадавших рассказал, что под угрозой жизни оказался не только он сам, но и его беременная жена вместе с ребенком.

Суд признал женщину виновной по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД. ЕЙ вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет.
Читайте также:
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Почему ВИЧ – уже не приговор для медицины, но все еще бич для общества >>
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