https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-buxare-jenschina-zarazila-vich-infektsiey-40-mujchin--sud-vynes-prigovor-22005597.html

В Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор

В Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор

Заболевание у жрицы любви обнаружили в 2017 году. Однако это не остановило ее. Узнав свой диагноз, она стала намеренно вступать в интимные отношения с незнакомцами.

2021-12-29T16:41+0500

2021-12-29T16:41+0500

2021-12-29T16:42+0500

общество

женщина

вич

приговор

спид

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Бухарской области женщина легкого поведения заразила СПИДом 40 мужчин, сообщает пресс-служба областного УВД.По данным ведомства, ВИЧ-инфекцию у жрицы любви обнаружили в 2017 году. Однако это не остановило ее. Узнав свой диагноз, она стала намеренно вступать в интимные отношения с незнакомыми мужчинами.В Бухаре женщина намеренно заразила венерическим заболеванием более 10 мужчин >>Один из пострадавших рассказал, что под угрозой жизни оказался не только он сам, но и его беременная жена вместе с ребенком. Суд признал женщину виновной по статье "Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД. ЕЙ вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет. Читайте также:Число больных ВИЧ в стране растет – эксперты центра по борьбе со СПИДом >>Почему ВИЧ – уже не приговор для медицины, но все еще бич для общества >>

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женщина, вич, приговор, спид