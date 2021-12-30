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АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя.
2021-12-30T11:58+0500
2021-12-30T11:58+0500
общество
таджикистан
душанбе
автоваз
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В столице Таджикистана в ближайшее время откроется дилерский центр АвтоВАЗ. С таким заявлением выступил руководитель Торгового представительства России в Таджикистане Евгений Кореньков. При этом республика готова наращивать импорт российских легковых автомобилей. По словам торгпреда, при благоприятных условиях экспорт автомобилей можно увеличить более чем в 2,5 раза.Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя. Евгений Кореньков также сообщил, что заинтересован в поставке сельхозтехники в эту страну и "Ростсельмаш".К слову, крупнейшие автозаводы России регулярно открывают совместные предприятия в странах ближнего зарубежья. Соответствующую инфографику подготовил Sputnik."КамАЗ" и "Группа ГАЗ" лидируют по количеству сборочных предприятий. При этом "КамАЗ" дополнительно изучает возможность производства газовых автобусов и электробусов в Кыргызстане. Чуть меньше – у "АвтоВАЗа", но в Казахстане компания планирует открыть завод полного цикла. Его мощность составит от 60 до 120 тысяч машин в год.В конце сентября этого года компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистане, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. А в начале 2023 года завод освоит мелкоузловую сборку этих авто.
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таджикистан, душанбе, автоваз

АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе

11:58 30.12.2021
© Sputnik / Вадим ШекунМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Вадим Шекун
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Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В столице Таджикистана в ближайшее время откроется дилерский центр АвтоВАЗ. С таким заявлением выступил руководитель Торгового представительства России в Таджикистане Евгений Кореньков. При этом республика готова наращивать импорт российских легковых автомобилей. По словам торгпреда, при благоприятных условиях экспорт автомобилей можно увеличить более чем в 2,5 раза.
Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя. Евгений Кореньков также сообщил, что заинтересован в поставке сельхозтехники в эту страну и "Ростсельмаш".
К слову, крупнейшие автозаводы России регулярно открывают совместные предприятия в странах ближнего зарубежья. Соответствующую инфографику подготовил Sputnik.
"КамАЗ" и "Группа ГАЗ" лидируют по количеству сборочных предприятий. При этом "КамАЗ" дополнительно изучает возможность производства газовых автобусов и электробусов в Кыргызстане. Чуть меньше – у "АвтоВАЗа", но в Казахстане компания планирует открыть завод полного цикла. Его мощность составит от 60 до 120 тысяч машин в год.
В конце сентября этого года компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистане, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. А в начале 2023 года завод освоит мелкоузловую сборку этих авто.
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