https://uz.sputniknews.ru/20211230/avtovaz-planiruet-otkryt-dilerskiy-tsentr-v-dushanbe-22016739.html
АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя.
2021-12-30T11:58+0500
2021-12-30T11:58+0500
2021-12-30T11:58+0500
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таджикистан
душанбе
автоваз
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В столице Таджикистана в ближайшее время откроется дилерский центр АвтоВАЗ. С таким заявлением выступил руководитель Торгового представительства России в Таджикистане Евгений Кореньков. При этом республика готова наращивать импорт российских легковых автомобилей. По словам торгпреда, при благоприятных условиях экспорт автомобилей можно увеличить более чем в 2,5 раза.Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя. Евгений Кореньков также сообщил, что заинтересован в поставке сельхозтехники в эту страну и "Ростсельмаш".К слову, крупнейшие автозаводы России регулярно открывают совместные предприятия в странах ближнего зарубежья. Соответствующую инфографику подготовил Sputnik."КамАЗ" и "Группа ГАЗ" лидируют по количеству сборочных предприятий. При этом "КамАЗ" дополнительно изучает возможность производства газовых автобусов и электробусов в Кыргызстане. Чуть меньше – у "АвтоВАЗа", но в Казахстане компания планирует открыть завод полного цикла. Его мощность составит от 60 до 120 тысяч машин в год.В конце сентября этого года компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистане, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. А в начале 2023 года завод освоит мелкоузловую сборку этих авто.
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MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, душанбе, автоваз
АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В столице Таджикистана в ближайшее время откроется дилерский центр АвтоВАЗ. С таким заявлением выступил руководитель Торгового представительства России в Таджикистане Евгений Кореньков. При этом республика готова наращивать импорт российских легковых автомобилей. По словам торгпреда, при благоприятных условиях экспорт автомобилей можно увеличить более чем в 2,5 раза.
Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя. Евгений Кореньков также сообщил, что заинтересован в поставке сельхозтехники в эту страну и "Ростсельмаш".
К слову, крупнейшие автозаводы России регулярно открывают совместные предприятия в странах ближнего зарубежья. Соответствующую инфографику подготовил Sputnik.
"КамАЗ" и "Группа ГАЗ" лидируют по количеству сборочных предприятий. При этом "КамАЗ" дополнительно изучает возможность производства газовых автобусов и электробусов в Кыргызстане. Чуть меньше – у "АвтоВАЗа", но в Казахстане компания планирует открыть завод полного цикла. Его мощность составит от 60 до 120 тысяч машин в год.
В конце сентября этого года компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистане, сообщила, что на ADM Jizzakh началась
сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. А в начале 2023 года завод освоит
мелкоузловую сборку этих авто.