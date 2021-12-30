https://uz.sputniknews.ru/20211230/avtovaz-planiruet-otkryt-dilerskiy-tsentr-v-dushanbe-22016739.html

АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе

АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе

Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя.

2021-12-30T11:58+0500

2021-12-30T11:58+0500

2021-12-30T11:58+0500

общество

таджикистан

душанбе

автоваз

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В столице Таджикистана в ближайшее время откроется дилерский центр АвтоВАЗ. С таким заявлением выступил руководитель Торгового представительства России в Таджикистане Евгений Кореньков. При этом республика готова наращивать импорт российских легковых автомобилей. По словам торгпреда, при благоприятных условиях экспорт автомобилей можно увеличить более чем в 2,5 раза.Таджикистан был единственной страной СНГ, где нет дилерского центра российского автопроизводителя. Евгений Кореньков также сообщил, что заинтересован в поставке сельхозтехники в эту страну и "Ростсельмаш".К слову, крупнейшие автозаводы России регулярно открывают совместные предприятия в странах ближнего зарубежья. Соответствующую инфографику подготовил Sputnik."КамАЗ" и "Группа ГАЗ" лидируют по количеству сборочных предприятий. При этом "КамАЗ" дополнительно изучает возможность производства газовых автобусов и электробусов в Кыргызстане. Чуть меньше – у "АвтоВАЗа", но в Казахстане компания планирует открыть завод полного цикла. Его мощность составит от 60 до 120 тысяч машин в год.В конце сентября этого года компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистане, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. А в начале 2023 года завод освоит мелкоузловую сборку этих авто.

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таджикистан, душанбе, автоваз