Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211230/dengi-za-zdorove-skolko-zaplatili-uzbekistantsam-za-shagi-v-2021-godu-22014119.html
Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году
Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году
Электронный шагомер скачали уже более миллиона пользователей. Подробнее о "денежной акции" — в материале.
2021-12-30T10:00+0500
2021-12-30T10:00+0500
общество
деньги
здоровье
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/02/18592541_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_cc1f474c7cfa9867f17cb75dce8c17db.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. За 2021 год узбекистанцы заработали десятки миллиардов сумов с помощью платформы "Здоровый образ жизни".К акции "деньги за шаги" уже присоединились 1,209 миллиона человек. Из них 757,6 тысячи — мужчины, 451,4 — женщины. Данные привели в Министерстве туризма и спорта.В ведомстве заявили, что с момента запуска платформы узбекистанцам выплатили почти 43,46 миллиарда сумов.Летом житель Ташкента стал лидером на уровне района и всего города по количеству пройденных шагов — 890 тысяч. Мужчине за это выплатили 1,8 миллиона сумов.Онлайн-платформу "Здоровый образ жизни" можно скачать под названием 1hls. Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь аккаунт в ONE ID, после этого заполнить информацию о себе и предоставить приложению доступ к подсчету шагов.Напомним: с 1 января власти начнут выделять деньги из средств государственного бюджета. Ранее платформа "Здоровый образ жизни" финансировалась за счет сбора с продавцов алкоголя и сигарет.Читайте также:Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги &gt;&gt;В Термезе прошел пеший марафон &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/02/18592541_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_381884463fd7c9d9555040bfc87e782c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
деньги, здоровье, узбекистанцы

Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году

10:00 30.12.2021
© СС0 / Unsplash / Fitsum AdmasuБег, иллюстративное фото
Бег, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© СС0 / Unsplash / Fitsum Admasu
Подписаться на
Электронный шагомер скачали уже более миллиона пользователей.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. За 2021 год узбекистанцы заработали десятки миллиардов сумов с помощью платформы "Здоровый образ жизни".
К акции "деньги за шаги" уже присоединились 1,209 миллиона человек. Из них 757,6 тысячи — мужчины, 451,4 — женщины.
Данные привели в Министерстве туризма и спорта.
В ведомстве заявили, что с момента запуска платформы узбекистанцам выплатили почти 43,46 миллиарда сумов.
Летом житель Ташкента стал лидером на уровне района и всего города по количеству пройденных шагов — 890 тысяч. Мужчине за это выплатили 1,8 миллиона сумов.
© SputnikСколько предлагают платить узбекистанцам за пешие прогулки
Сколько предлагают платить узбекистанцам за пешие прогулки - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
Сколько предлагают платить узбекистанцам за пешие прогулки
© Sputnik
Онлайн-платформу "Здоровый образ жизни" можно скачать под названием 1hls.
Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь аккаунт в ONE ID, после этого заполнить информацию о себе и предоставить приложению доступ к подсчету шагов.
Напомним: с 1 января власти начнут выделять деньги из средств государственного бюджета.
Ранее платформа "Здоровый образ жизни" финансировалась за счет сбора с продавцов алкоголя и сигарет.
Читайте также:
Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги >>
В Термезе прошел пеший марафон >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:16Алишер Усманов хочет купить "Козенцу"
12:01Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос
11:58АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
11:30"Победа нам невыгодна": как мы проигрываем великую войну в своей стране
11:17Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
10:59Райхон пожаловалась на большие пробки на заправках Ташкента — видео
10:33СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана
10:00Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году
09:30Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год
09:00UzAuto Motors запустила сборку 5 моделей Chevrolet в Азербайджане — видео
08:30Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента
08:15Из "Восточного" в Россию с выгодой
07:00Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
06:00Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
ВчераКак морковь защищает организм в холода
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз
ВчераВидео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT
ВчераЛица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераСтуденты из Афганистана вернулись на учебу в Термез