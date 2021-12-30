https://uz.sputniknews.ru/20211230/dengi-za-zdorove-skolko-zaplatili-uzbekistantsam-za-shagi-v-2021-godu-22014119.html

Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году

Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году

Электронный шагомер скачали уже более миллиона пользователей. Подробнее о "денежной акции" — в материале.

2021-12-30T10:00+0500

2021-12-30T10:00+0500

2021-12-30T10:00+0500

общество

деньги

здоровье

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. За 2021 год узбекистанцы заработали десятки миллиардов сумов с помощью платформы "Здоровый образ жизни".К акции "деньги за шаги" уже присоединились 1,209 миллиона человек. Из них 757,6 тысячи — мужчины, 451,4 — женщины. Данные привели в Министерстве туризма и спорта.В ведомстве заявили, что с момента запуска платформы узбекистанцам выплатили почти 43,46 миллиарда сумов.Летом житель Ташкента стал лидером на уровне района и всего города по количеству пройденных шагов — 890 тысяч. Мужчине за это выплатили 1,8 миллиона сумов.Онлайн-платформу "Здоровый образ жизни" можно скачать под названием 1hls. Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь аккаунт в ONE ID, после этого заполнить информацию о себе и предоставить приложению доступ к подсчету шагов.Напомним: с 1 января власти начнут выделять деньги из средств государственного бюджета. Ранее платформа "Здоровый образ жизни" финансировалась за счет сбора с продавцов алкоголя и сигарет.Читайте также:Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги >>В Термезе прошел пеший марафон >>

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