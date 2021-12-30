Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211230/kak-budet-rabotat-metro-v-novyy-god-22013510.html
Как будет работать метро в Новый год
Как будет работать метро в Новый год
В Новый год и первые дни января общественный транспорт будет работать в особой режиме. Подробности — в материале.
2021-12-30T09:30+0500
2021-12-30T09:30+0500
общество
метро
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20168798_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bbd5fae434e6a3cc58d4d5510338fdc0.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столичном метро опубликовали график движения поездов в праздничные дни.Так, 31 декабря подземка будет работать на час дольше. Пассажиры смогут проехать с пяти утра 31 декабря до часа ночи 1 января.С 1 по 4 января метрополитен Ташкента будет работать, согласно воскресному расписанию — с пяти утра до полуночи. При этом количество поездов сократят на 40%.Ранее также стало известно, как будут ходить автобусы в новогодние праздники. Согласно утвержденному графику, 31 декабря транспорт будет ходить на час дольше.Затем 2, 3 и 4 января автобусы перейдут на расписание выходного — воскресенья, а 8 января общественный автобусы будут ходить, согласно расписанию рабочего дня.Читайте также:Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах &gt;&gt;Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20168798_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_7bb011dd75efd7081f3352bd3424ef6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
метро, новый год

Как будет работать метро в Новый год

09:30 30.12.2021
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"Вагон метро Ташкента
Вагон метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"
Подписаться на
В праздничные дни общественный транспорт будет работать в особой режиме. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столичном метро опубликовали график движения поездов в праздничные дни.
Так, 31 декабря подземка будет работать на час дольше. Пассажиры смогут проехать с пяти утра 31 декабря до часа ночи 1 января.
С 1 по 4 января метрополитен Ташкента будет работать, согласно воскресному расписанию — с пяти утра до полуночи. При этом количество поездов сократят на 40%.
Ранее также стало известно, как будут ходить автобусы в новогодние праздники. Согласно утвержденному графику, 31 декабря транспорт будет ходить на час дольше.
Затем 2, 3 и 4 января автобусы перейдут на расписание выходного — воскресенья, а 8 января общественный автобусы будут ходить, согласно расписанию рабочего дня.
Читайте также:
Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах >>
Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:30Как будет работать метро в Новый год
09:00UzAuto Motors запустила сборку 5 моделей Chevrolet в Азербайджане — видео
08:30Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента
08:15Из "Восточного" в Россию с выгодной
07:00Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
06:00Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
ВчераКак морковь защищает организм в холода
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз
ВчераВидео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT
ВчераЛица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераСтуденты из Афганистана вернулись на учебу в Термез
ВчераКак уходящий год изменил Центральную Азию
ВчераКак президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам
ВчераМинсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года
ВчераВидео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение
ВчераТаджикистан помог Узбекистану во время маловодья
ВчераЗамхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
ВчераВ Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор
ВчераУзбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения