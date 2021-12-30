https://uz.sputniknews.ru/20211230/kak-budet-rabotat-metro-v-novyy-god-22013510.html

Как будет работать метро в Новый год

Как будет работать метро в Новый год

В Новый год и первые дни января общественный транспорт будет работать в особой режиме. Подробности — в материале.

2021-12-30T09:30+0500

2021-12-30T09:30+0500

2021-12-30T09:30+0500

общество

метро

новый год

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столичном метро опубликовали график движения поездов в праздничные дни.Так, 31 декабря подземка будет работать на час дольше. Пассажиры смогут проехать с пяти утра 31 декабря до часа ночи 1 января.С 1 по 4 января метрополитен Ташкента будет работать, согласно воскресному расписанию — с пяти утра до полуночи. При этом количество поездов сократят на 40%.Ранее также стало известно, как будут ходить автобусы в новогодние праздники. Согласно утвержденному графику, 31 декабря транспорт будет ходить на час дольше.Затем 2, 3 и 4 января автобусы перейдут на расписание выходного — воскресенья, а 8 января общественный автобусы будут ходить, согласно расписанию рабочего дня.Читайте также:Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах >>Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото >>

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метро, новый год