https://uz.sputniknews.ru/20211226/novyy-god-2022-kak-stilno-ukrasit-yolku--foto--21946488.html
Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года.
2021-12-26T09:00+0500
2021-12-26T09:00+0500
2021-12-26T09:00+0500
это интересно
тигр
новый год
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Чтобы привлечь удачу в грядущем году, важно помнить, что покровитель 2022-го Чёрный Водяной Тигр не любит пестроту и слишком яркие оттенки. Самые трендовые сочетания цветов для украшения ёлки — в нашем материале. Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года. Как считают астрологи, у каждого животного — покровителя нового года есть свои "предпочтения" в области цветовой палитры. Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото >>Чёрный Водяной Тигр не исключение. Астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в гамме голубых, золотых, серебристых оттенков. Почему цвет так важен? Согласно китайскому календарю, у каждой планеты, которая влияет на символ года, есть свои цвета. Например, планетой Чёрного Водяного Тигра в 2022-м станет Юпитер. Этой планете присущи приглушенные, спокойные расцветки, поэтому стоит учитывать данный факт при украшении ёлки, если вы хотите привлечь удачу в новый год. Оптимальные цветовые сочетания для ёлки:Как украшать ёлку: Какие цвета лучше не использовать при украшении ёлки в год Тигра Красный и фиолетовый. Однако если вы мечтаете о ёлке в такой цветовой гамме, то просто выберите мягкие оттенки. Приглушить цвета можно и с помощью фактуры игрушек, например, выбрав матовые новогодние шары.Читайте также:Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022 >>Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>
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тигр, новый год
Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года.
Чтобы привлечь удачу в грядущем году, важно помнить, что покровитель 2022-го Чёрный Водяной Тигр не любит пестроту и слишком яркие оттенки. Самые трендовые сочетания цветов для украшения ёлки — в нашем материале.
Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года. Как считают астрологи, у каждого животного — покровителя нового года есть свои "предпочтения" в области цветовой палитры.
Чёрный Водяной Тигр не исключение. Астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в гамме голубых, золотых, серебристых оттенков.
Почему цвет так важен? Согласно китайскому календарю, у каждой планеты, которая влияет на символ года, есть свои цвета. Например, планетой Чёрного Водяного Тигра в 2022-м станет Юпитер.
Этой планете присущи приглушенные, спокойные расцветки, поэтому стоит учитывать данный факт при украшении ёлки, если вы хотите привлечь удачу в новый год.
Оптимальные цветовые сочетания для ёлки:
бежевые и золотистые тона;
все оттенки голубого и синего;
зеленый, бирюзовый, мятный.
используйте принцип минимализма — Тигр любит умеренность. Приветствуются ёлочные игрушки геометрической формы;
также в 2022 году важно использовать натуральные материалы — можно украсить ёлку настоящими шишками, лентами и бантами.
Какие цвета лучше не использовать при украшении ёлки в год Тигра
Красный и фиолетовый. Однако если вы мечтаете о ёлке в такой цветовой гамме, то просто выберите мягкие оттенки. Приглушить цвета можно и с помощью фактуры игрушек, например, выбрав матовые новогодние шары.