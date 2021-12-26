Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211226/novyy-god-2022-kak-stilno-ukrasit-yolku--foto--21946488.html
Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года.
2021-12-26T09:00+0500
2021-12-26T09:00+0500
это интересно
тигр
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21946729_0:167:867:655_1920x0_80_0_0_28adcd4fd725d8d89b50d5a9694f4c41.jpg
Чтобы привлечь удачу в грядущем году, важно помнить, что покровитель 2022-го Чёрный Водяной Тигр не любит пестроту и слишком яркие оттенки. Самые трендовые сочетания цветов для украшения ёлки — в нашем материале. Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года. Как считают астрологи, у каждого животного — покровителя нового года есть свои "предпочтения" в области цветовой палитры. Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото &gt;&gt;Чёрный Водяной Тигр не исключение. Астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в гамме голубых, золотых, серебристых оттенков. Почему цвет так важен? Согласно китайскому календарю, у каждой планеты, которая влияет на символ года, есть свои цвета. Например, планетой Чёрного Водяного Тигра в 2022-м станет Юпитер. Этой планете присущи приглушенные, спокойные расцветки, поэтому стоит учитывать данный факт при украшении ёлки, если вы хотите привлечь удачу в новый год. Оптимальные цветовые сочетания для ёлки:Как украшать ёлку: Какие цвета лучше не использовать при украшении ёлки в год Тигра Красный и фиолетовый. Однако если вы мечтаете о ёлке в такой цветовой гамме, то просто выберите мягкие оттенки. Приглушить цвета можно и с помощью фактуры игрушек, например, выбрав матовые новогодние шары.Читайте также:Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022 &gt;&gt;Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21946729_0:314:867:964_1920x0_80_0_0_8e28c73a1f4505aaf60479563c8fe04f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тигр, новый год

Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото

09:00 26.12.2021
© Pexels/Laura JamesЁлочные украшения
Ёлочные украшения - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2021
© Pexels/Laura James
Подписаться на
Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года.
Чтобы привлечь удачу в грядущем году, важно помнить, что покровитель 2022-го Чёрный Водяной Тигр не любит пестроту и слишком яркие оттенки. Самые трендовые сочетания цветов для украшения ёлки — в нашем материале.
Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года. Как считают астрологи, у каждого животного — покровителя нового года есть свои "предпочтения" в области цветовой палитры.
Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото >>
Чёрный Водяной Тигр не исключение. Астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в гамме голубых, золотых, серебристых оттенков.
Почему цвет так важен? Согласно китайскому календарю, у каждой планеты, которая влияет на символ года, есть свои цвета. Например, планетой Чёрного Водяного Тигра в 2022-м станет Юпитер.
© Pexels/Oleg MagniЁлочные украшения
Ёлочные украшения - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
Ёлочные украшения
© Pexels/Oleg Magni
Этой планете присущи приглушенные, спокойные расцветки, поэтому стоит учитывать данный факт при украшении ёлки, если вы хотите привлечь удачу в новый год.
Оптимальные цветовые сочетания для ёлки:
чёрный, белый, серый;
бежевые и золотистые тона;
серебро, бронза, медь;
все оттенки голубого и синего;
зеленый, бирюзовый, мятный.
Как украшать ёлку:
используйте принцип минимализма — Тигр любит умеренность. Приветствуются ёлочные игрушки геометрической формы;
также в 2022 году важно использовать натуральные материалы — можно украсить ёлку настоящими шишками, лентами и бантами.
© Pexels/Element5 DigitalАксессуары для украшение ёлки
Аксессуары для украшение ёлки - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
Аксессуары для украшение ёлки
© Pexels/Element5 Digital
Какие цвета лучше не использовать при украшении ёлки в год Тигра
Красный и фиолетовый. Однако если вы мечтаете о ёлке в такой цветовой гамме, то просто выберите мягкие оттенки. Приглушить цвета можно и с помощью фактуры игрушек, например, выбрав матовые новогодние шары.
Читайте также:
Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022 >>
Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:56В "Газпроме" отвергли обвинения Европы
10:37Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане
09:00Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото
08:00Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье
ВчераУченые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета
ВчераЕсть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой
ВчераПоследнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года
ВчераОсторожно, лжепожарные: узбекистанцев предупредили о мошенниках
ВчераМирзиёев открыл завод Uzbekistan GTL: что известно о масштабном проекте
ВчераОдил Ахмедов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана
ВчераПутина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ВчераГорбачев увидит еще много удивительного
ВчераСкотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео
ВчераКатолики Ташкента встретили Рождество — видео
ВчераОсвобождение от уплаты НДС на некоторые продукты продлится до апреля
ВчераВсегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан
ВчераНекоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
ВчераШавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью на открытие важного объекта — фото
ВчераУзбекистанцы обзаведутся цифровым профилем паспорта
ВчераГотовимся к Новому году: рецепт ароматного кекса с пряностями