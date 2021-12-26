https://uz.sputniknews.ru/20211226/novyy-god-2022-kak-stilno-ukrasit-yolku--foto--21946488.html

Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото

Новый год-2022: как стильно украсить ёлку — фото

Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года.

2021-12-26T09:00+0500

2021-12-26T09:00+0500

2021-12-26T09:00+0500

это интересно

тигр

новый год

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Чтобы привлечь удачу в грядущем году, важно помнить, что покровитель 2022-го Чёрный Водяной Тигр не любит пестроту и слишком яркие оттенки. Самые трендовые сочетания цветов для украшения ёлки — в нашем материале. Готовясь к Новому году, многие стараются учесть модные веяния и цвета, которые "нравятся" символу года. Как считают астрологи, у каждого животного — покровителя нового года есть свои "предпочтения" в области цветовой палитры. Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото >>Чёрный Водяной Тигр не исключение. Астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в гамме голубых, золотых, серебристых оттенков. Почему цвет так важен? Согласно китайскому календарю, у каждой планеты, которая влияет на символ года, есть свои цвета. Например, планетой Чёрного Водяного Тигра в 2022-м станет Юпитер. Этой планете присущи приглушенные, спокойные расцветки, поэтому стоит учитывать данный факт при украшении ёлки, если вы хотите привлечь удачу в новый год. Оптимальные цветовые сочетания для ёлки:Как украшать ёлку: Какие цвета лучше не использовать при украшении ёлки в год Тигра Красный и фиолетовый. Однако если вы мечтаете о ёлке в такой цветовой гамме, то просто выберите мягкие оттенки. Приглушить цвета можно и с помощью фактуры игрушек, например, выбрав матовые новогодние шары.Читайте также:Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022 >>Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>

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тигр, новый год