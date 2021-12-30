https://uz.sputniknews.ru/20211230/pochemu-samolet-letevshiy-iz-moskvy-v-namangan-perenapravili-v-ferganu-22019556.html

Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану

Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану

Лайнер летел из Домодедово, однако ему пришлось изменить пункт назначения. Что произошло, читайте в материале.

2021-12-30T14:16+0500

2021-12-30T14:16+0500

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Наманган перенаправили в соседнюю Фергану. Всему виной стал густой туман.Обратно в российскую столицу самолет полетит также из Ферганы. Лайнер прибудет с опозданием в 12.26, а вылетит в 14.00. Для удобства пассажиров между аэропортами Намангана и Ферганы организуют переезд.Из-за сильного тумана воздушные гавани Узбекистана меняют свой режим работы. Так, накануне аэропорт Намангана закрыли в первой половине дня. Из-за этого рейс "Уральских авиалиний", следовавший из Казани, был вынужден сесть в Ташкенте и продолжить полет в пункт назначения после стабилизации погодных условий.Рейс российской авиакомпании Smartavia в среду должен был прибыть из Санкт-Петербурга в Наманган в 4.55, однако вылет перенесли из-за непогоды в аэропорту пункта назначения.Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах >>Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки >>

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