https://uz.sputniknews.ru/20211230/pochemu-samolet-letevshiy-iz-moskvy-v-namangan-perenapravili-v-ferganu-22019556.html
Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану
Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану
Лайнер летел из Домодедово, однако ему пришлось изменить пункт назначения. Что произошло, читайте в материале.
2021-12-30T14:16+0500
2021-12-30T14:16+0500
2021-12-30T14:35+0500
общество
фергана
наманган
москва
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22019721_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_f198aaf9febbdee5aa25ed6e990f5607.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Наманган перенаправили в соседнюю Фергану. Всему виной стал густой туман.Обратно в российскую столицу самолет полетит также из Ферганы. Лайнер прибудет с опозданием в 12.26, а вылетит в 14.00. Для удобства пассажиров между аэропортами Намангана и Ферганы организуют переезд.Из-за сильного тумана воздушные гавани Узбекистана меняют свой режим работы. Так, накануне аэропорт Намангана закрыли в первой половине дня. Из-за этого рейс "Уральских авиалиний", следовавший из Казани, был вынужден сесть в Ташкенте и продолжить полет в пункт назначения после стабилизации погодных условий.Рейс российской авиакомпании Smartavia в среду должен был прибыть из Санкт-Петербурга в Наманган в 4.55, однако вылет перенесли из-за непогоды в аэропорту пункта назначения.Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах >>Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки >>
фергана
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22019721_240:0:1679:1079_1920x0_80_0_0_e408d759db91c3f52d82bfa1db638a3e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фергана, наманган, москва, самолет
Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану
14:16 30.12.2021 (обновлено: 14:35 30.12.2021)
Лайнер летел из Домодедово, однако ему пришлось изменить пункт назначения. Что произошло, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Наманган перенаправили в соседнюю Фергану.
Всему виной стал густой туман.
"В связи с продолжающимся ухудшением метеорологических условий (туман, недостаточная видимость) 30 декабря рейс HY9620/Домодедово-Наманган будет выполнен по альтернативному маршруту Домодедово-Фергана", — сообщил
авиаперевозчик.
Обратно в российскую столицу самолет полетит также из Ферганы.
Лайнер прибудет с опозданием в 12.26, а вылетит в 14.00.
Для удобства пассажиров между аэропортами Намангана и Ферганы организуют переезд.
Из-за сильного тумана воздушные гавани Узбекистана меняют свой режим работы. Так, накануне аэропорт Намангана закрыли в первой половине дня.
Из-за этого рейс "Уральских авиалиний", следовавший из Казани, был вынужден сесть в Ташкенте и продолжить полет в пункт назначения после стабилизации погодных условий.
Рейс российской авиакомпании Smartavia в среду должен был прибыть из Санкт-Петербурга в Наманган в 4.55, однако вылет перенесли из-за непогоды в аэропорту пункта назначения.