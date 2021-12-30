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https://uz.sputniknews.ru/20211230/pochemu-samolet-letevshiy-iz-moskvy-v-namangan-perenapravili-v-ferganu-22019556.html
Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану
Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану
Лайнер летел из Домодедово, однако ему пришлось изменить пункт назначения. Что произошло, читайте в материале.
2021-12-30T14:16+0500
2021-12-30T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Наманган перенаправили в соседнюю Фергану. Всему виной стал густой туман.Обратно в российскую столицу самолет полетит также из Ферганы. Лайнер прибудет с опозданием в 12.26, а вылетит в 14.00. Для удобства пассажиров между аэропортами Намангана и Ферганы организуют переезд.Из-за сильного тумана воздушные гавани Узбекистана меняют свой режим работы. Так, накануне аэропорт Намангана закрыли в первой половине дня. Из-за этого рейс "Уральских авиалиний", следовавший из Казани, был вынужден сесть в Ташкенте и продолжить полет в пункт назначения после стабилизации погодных условий.Рейс российской авиакомпании Smartavia в среду должен был прибыть из Санкт-Петербурга в Наманган в 4.55, однако вылет перенесли из-за непогоды в аэропорту пункта назначения.Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах &gt;&gt;Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки &gt;&gt;
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Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану

14:16 30.12.2021 (обновлено: 14:35 30.12.2021)
© PixabayСамолет, иллюстративное фото
Самолет, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Pixabay
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Лайнер летел из Домодедово, однако ему пришлось изменить пункт назначения. Что произошло, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Наманган перенаправили в соседнюю Фергану.
Всему виной стал густой туман.
"В связи с продолжающимся ухудшением метеорологических условий (туман, недостаточная видимость) 30 декабря рейс HY9620/Домодедово-Наманган будет выполнен по альтернативному маршруту Домодедово-Фергана", — сообщил авиаперевозчик.
Обратно в российскую столицу самолет полетит также из Ферганы.
Лайнер прибудет с опозданием в 12.26, а вылетит в 14.00.
Для удобства пассажиров между аэропортами Намангана и Ферганы организуют переезд.
Из-за сильного тумана воздушные гавани Узбекистана меняют свой режим работы. Так, накануне аэропорт Намангана закрыли в первой половине дня.
Из-за этого рейс "Уральских авиалиний", следовавший из Казани, был вынужден сесть в Ташкенте и продолжить полет в пункт назначения после стабилизации погодных условий.
Рейс российской авиакомпании Smartavia в среду должен был прибыть из Санкт-Петербурга в Наманган в 4.55, однако вылет перенесли из-за непогоды в аэропорту пункта назначения.
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