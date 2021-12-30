https://uz.sputniknews.ru/20211230/uzbekistantsev-predupredili-o-novom-naloge-v-2022-godu-22019241.html
Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году
Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году
Зачем он нужен и кто его будет платить — читайте в материале.
2021-12-30T13:42+0500
2021-12-30T13:42+0500
2021-12-30T14:32+0500
экономика
узбекистанцы
налоги
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках в Налоговый кодекс страны.С 1 января власти снизят налоги за пользование недрами при добыче нефти, природного газа, золота и цветных металлов. В соответствии с поправками, указанный налог по нефти и природному газу уменьшат с 20% и 30% соответственно — до 10%, золоту и меди с 10% до 7%, вольфраму — с 10,4% до 2,7%, урану — с 10% до 8%. При этом появится новый налог — на рентный доход для добывающих предприятий.В Сенате между тем пояснили, что власти приняли подобные меры в целях "стимулирования притока иностранных инвестиций в промышленное освоение месторождений полезных ископаемых с помощью современных методов и технологий, а также дальнейшего совершенствования порядка налогообложения недропользователей".В Налоговый кодекс введен новый раздел "Специальный рентный налог на добычу полезных ископаемых". Налогоплательщиками будут признаны "юридические лица, добывающие драгоценные, цветные и (или)радиоактивные металлы, редкие и редкоземельные элементы и (или) извлекающие их из техногенных минеральных образований, а также добывающие углеводородное сырье", - говорится в тексте документа. От уплаты рентного налога освобождаются компании, осуществляющие добычу в рамках СРП.Объектом рентного налога признали доход, получаемый из-за разницы между доходами от реализации добытых ресурсов (без учета НДС и акцизных налогов) и расходами, связанными с их добычей. Читайте также:В Узбекистане начнут стимулировать геологоразведку и добычу полезных ископаемых >>Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду >>
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узбекистанцы, налоги
Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году
13:42 30.12.2021 (обновлено: 14:32 30.12.2021)
Зачем он нужен и кто его будет платить — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках в Налоговый кодекс страны.
С 1 января власти снизят налоги за пользование недрами при добыче нефти, природного газа, золота и цветных металлов.
В соответствии с поправками, указанный налог по нефти и природному газу уменьшат с 20% и 30% соответственно — до 10%, золоту и меди с 10% до 7%, вольфраму — с 10,4% до 2,7%, урану — с 10% до 8%.
При этом появится новый налог — на рентный доход для добывающих предприятий.
Для предприятий с государственной долей, добывающих эти ресурсы, а также в рамках соглашений о разделе продукции (СРП, если иной порядок не предусмотрен соглашениями и договорами, вступившими в силу до 1 сентября 2021 года) президент Узбекистана теперь может устанавливать повышенные ставки налога за пользование недрами.
В Сенате между тем пояснили, что власти приняли подобные меры в целях "стимулирования притока иностранных инвестиций в промышленное освоение месторождений полезных ископаемых с помощью современных методов и технологий, а также дальнейшего совершенствования порядка налогообложения недропользователей".
В Налоговый кодекс введен новый раздел "Специальный рентный налог на добычу полезных ископаемых".
Налогоплательщиками будут признаны "юридические лица, добывающие драгоценные, цветные и (или)радиоактивные металлы, редкие и редкоземельные элементы и (или) извлекающие их из техногенных минеральных образований, а также добывающие углеводородное сырье", - говорится в тексте документа.
От уплаты рентного налога освобождаются компании, осуществляющие добычу в рамках СРП.
Объектом рентного налога признали доход, получаемый из-за разницы между доходами от реализации добытых ресурсов (без учета НДС и акцизных налогов) и расходами, связанными с их добычей.