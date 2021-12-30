https://uz.sputniknews.ru/20211230/v-uzbekistane-izmenili-poryadok-registratsii-kakie-dokumenty-potrebuyutsya--22023065.html

В Узбекистане изменили порядок регистрации: какие документы потребуются

В Узбекистане изменили порядок регистрации: какие документы потребуются

Стало больше обстоятельств, при которых отдел миграции и оформления гражданства вправе аннулировать регистрацию по месту постоянного проживания.

2021-12-30T16:43+0500

2021-12-30T16:43+0500

2021-12-30T16:43+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане изменили порядок регистрации граждан по месту постоянного проживания и пребывания. Теперь, в соответствии с изменениями, граждане могут предъявлять не только паспорта, но и ID-карты, сообщает "Norma". Увеличился и срок, в течение которого необходимо зарегистрироваться по месту постоянного проживания или месту временного пребывания. Раньше нужно было успеть сдать пакет документов в течение 10 дней с момента прибытия на новое место жительства, теперь разрешили не торопиться и предоставили 15 дней.Новорожденных отныне будут регистрировать по месту постоянного проживания отца или матери при оформлении свидетельства о рождении органами записи актов гражданского состояния. Сведения будут вноситься автоматически посредством межведомственного электронного взаимодействия.Теперь на некоторых граждан не распространяются правила социальной нормы жилой площади на одного человека, установленные Жилищным кодексом. При этом стало больше обстоятельств, при которых отдел миграции и оформления гражданства вправе аннулировать регистрацию по месту постоянного проживания. К ним относятся:Кроме того внесено дополнение, согласно которому гражданину, выезжающему за рубеж на постоянное место жительство, требуется нотариальное согласие родителей и супруга, постоянно проживающих на территории Узбекистана, а также бывшего супруга, при наличии общих несовершеннолетних детей.Читайте также:Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно >>Испытал все на себе: Мирзиёев объяснил отмену прописки в Ташкенте >>

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