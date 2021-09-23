https://uz.sputniknews.ru/20210923/ispytal-vse-na-sebe-mirziyoev-obyasnil-otmenu-propiski-v-tashkente-20622546.html

Испытал все на себе: Мирзиёев объяснил отмену прописки в Ташкенте

Испытал все на себе: Мирзиёев объяснил отмену прописки в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями затронул вопросы прописки в Ташкенте и рассказал, как ему самому приходилось справляться с... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T14:10+0500

2021-09-23T14:10+0500

2021-09-23T14:10+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

прописка

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ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Действующий президент Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с избирателями в рамках своей предвыборной кампании затронул одни из самых болезненных вопросов в Узбекистане до недавних времен – вопросы прописки и гражданства.В своем выступлении кандидат на новый президентский срок отметил, что все граждане Узбекистана имеют равные права, среди них — и право проживать в столице. Вместе с этим, говоря о личном опыте, он объяснил и причину повсеместного строительства жилья в республике.По его словам, у него не было квартиры пока он не стал кандидатом наук в институте. Поэтому, когда он был избран президентом, стал решать вопрос прописки и гражданства. Сейчас он уже решен, да и получение вида на жительства больше не проблема, добавил он.Требование прописки при покупке недвижимости в Ташкенте и области отменено с 1 апреля 2020 года. Это дало возможность иногородним гражданам Узбекистана свободно приобретать жилье в столице.Чем и воспользовались узбекистанцы. В первые же два месяца после вступления в силу изменений в законодательство почти 70 процентов сделок с куплей-продажей квартир в этих регионах пришлось именно на иногородних.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Мирзиёев начал ее с Каракалпакстана. Оттуда отправился в Хорезмскую область и в среду вечером вернулся в Ташкент.

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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, прописка