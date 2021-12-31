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Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео
Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео
Какая из экс-стран СССР станет военным плацдармом для США? Что будет с Афганистаном, Путиным и Байденом и российским газом?
2021-12-31T14:00+0500
2021-12-31T14:00+0500
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прогноз
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Глобальная война начнется после переговоров Путина и Байдена в январе нового года или же у нас будет несколько месяцев, чтобы приготовиться к фатальным событиям? Забытая тема нестабильности в Афганистане принесет много горя в первом полугодии следующего года? Европа пойдет на отказ российского газа в угоду геополитике? На эти и ряд других политических и экономических вопросов ответил политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.Читайте также:Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ &gt;&gt;Инфографика: ключевые события 2021 года &gt;&gt;
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прогноз, видео

Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео

14:00 31.12.2021
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Какая из постсоветских стран станет военным плацдармом для США в 2022-м, кроме Украины?
Глобальная война начнется после переговоров Путина и Байдена в январе нового года или же у нас будет несколько месяцев, чтобы приготовиться к фатальным событиям?
Забытая тема нестабильности в Афганистане принесет много горя в первом полугодии следующего года? Европа пойдет на отказ российского газа в угоду геополитике?
На эти и ряд других политических и экономических вопросов ответил политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.
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