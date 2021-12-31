https://uz.sputniknews.ru/20211231/ischenko-dal-fatalnyy-mirovoy-prognoz-na-2022-god-video-22035566.html

Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео

Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео

Какая из экс-стран СССР станет военным плацдармом для США? Что будет с Афганистаном, Путиным и Байденом и российским газом?

2021-12-31T14:00+0500

2021-12-31T14:00+0500

2021-12-31T14:00+0500

видео

прогноз

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Глобальная война начнется после переговоров Путина и Байдена в январе нового года или же у нас будет несколько месяцев, чтобы приготовиться к фатальным событиям? Забытая тема нестабильности в Афганистане принесет много горя в первом полугодии следующего года? Европа пойдет на отказ российского газа в угоду геополитике? На эти и ряд других политических и экономических вопросов ответил политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik.Читайте также:Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ >>Инфографика: ключевые события 2021 года >>

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