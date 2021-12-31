https://uz.sputniknews.ru/20211231/novogodniy-lokdaun-gde-otmenili-prazdniki-iz-za-omikrona-22021614.html

Новогодний локдаун: где отменили праздники из-за "омикрона"

Новогодний локдаун: где отменили праздники из-за "омикрона"

Новый штамм коронавируса вносит свои коррективы в новогодние планы: многие страны вынуждены вводить все новые ограничения, чтобы сбить волну заболеваемости.

2021-12-31T10:00+0500

2021-12-31T10:00+0500

2021-12-31T10:00+0500

это интересно

европа

коронавирус covid-19

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 31 дек – Sputnik. Из-за появившегося недавно нового штамма COVID-19, названного "омикрон", в мире вновь резко выросла заболеваемость и смертность от коронавируса. В связи с этим целый ряд стран был вынужден ввести ограничения на время новогодних праздников.Каким странам "омикрон" подпортил Рождество рассказывают наши коллеги из Sputnik Грузия.В Нидерландах ввели жесткий локдаун до 14 января. Запрещены массовые мероприятия, закрыты традиционные рождественские ярмарки. Жителям страны разрешено принимать в день не больше двух гостей. В сам новый год предусмотрены послабления – в гости можно пригласить четырех человек.Во Франции под запрет попали фейерверки, концерты и массовые гуляния, а непривитым и вовсе запрещено посещать общественные места даже с ПЦР-тестом.В Лондоне также отменили массовые мероприятия и даже закрыли несколько популярных театров и музеев. Такие же меры введены и в Шотландии.В правительстве Германии празднование Нового года назвали "неоправданным". Даже вакцинированным гражданам запретили собираться группами более 10 человек. Под запрет попали и травмоопасные фейерверки, чтобы разгрузить и без того перегруженную систему здравоохранения.Массовые мероприятия отменили и в Греции, кроме того, все греки обязаны везде носить маски.В Италии отменили все концерты и мероприятия, закрыли дискотеки и ночные клубы. Зато на количество гостей в этом году ограничений нет.Прибалтийские страны выбиваются из общей тенденции. Здесь наоборот ослабили ограничения в честь Нового года. В Латвии сняли ограничения на работу баров и развлекательных заведений, а в выходные и праздничные дни разрешили открыться торговым центрам. Эстония отменила запрет на массовые мероприятия с 31 декабря до 2 января.Читайте также: Что едят на счастье в разных странах

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европа, коронавирус covid-19, штамм-омикрон