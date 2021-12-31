https://uz.sputniknews.ru/20211231/uzbekistanets-zarabotal-na-merine-kotoryy-podaril-morgenshtern--foto-22033066.html
Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото
Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото
Что стало с люксовым авто и какое применение нашел ему новый владелец — в материале.
2021-12-31T12:30+0500
2021-12-31T12:30+0500
2021-12-31T12:31+0500
это интересно
моргенштерн (алишер валеев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1f/21171990_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_0d40f87e9925daabc4ceb019de63f8bc.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С момента самого легендарного гива за всю историю Instagram прошел уже год. Российский рэпер Моргенштерн разыграл свой белый Mercedes среди подписчиков в прямом эфире, и победителем оказался парень из Бухары.Музыкант сдержал слово и лично доставил заветный "мерин" в Узбекистан. На месте вручения тогда собрался весь город: дети и взрослые, полицейские, друзья и команда самого рэпера.Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было >>Что же стало с машиной спустя год? На днях пользователи соцсетей заметили на одном из узбекских сайтов объявление. В нем говорилось о прокате подарочной машины. Ранее прошел слух, что бухарец хотел продать автомобиль за 68 тысяч долларов. Однако, судя по всему, машине нашли новое применение: в объявлении предлагают заказать белый "мерин" на свадьбу.Цена пока не указана.Читайте также:Отдал "мерина": сколько Моргенштерн потратил на свою поездку в Узбекистан >>Моргенштерн показал в клипе люксовый подарок от узбекского бизнесмена — видео >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1f/21171990_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9f4d16642667ef5c1e906e285bad488d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн (алишер валеев)
Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото
12:30 31.12.2021 (обновлено: 12:31 31.12.2021)
Что стало с люксовым авто и какое применение нашел ему новый владелец — в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С момента самого легендарного гива за всю историю Instagram прошел уже год.
Российский рэпер Моргенштерн разыграл свой белый Mercedes среди подписчиков в прямом эфире, и победителем оказался парень из Бухары.
Музыкант сдержал слово и лично доставил заветный "мерин" в Узбекистан. На месте вручения тогда собрался весь город: дети и взрослые, полицейские, друзья и команда самого рэпера.
Что же стало с машиной спустя год? На днях пользователи соцсетей заметили на одном из узбекских сайтов объявление.
В нем говорилось о прокате подарочной машины.
Ранее прошел слух, что бухарец хотел продать автомобиль за 68 тысяч долларов.
Однако, судя по всему, машине нашли новое применение: в объявлении предлагают заказать белый "мерин" на свадьбу.