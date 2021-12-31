https://uz.sputniknews.ru/20211231/uzbekistanets-zarabotal-na-merine-kotoryy-podaril-morgenshtern--foto-22033066.html

Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото

Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото

Что стало с люксовым авто и какое применение нашел ему новый владелец — в материале.

2021-12-31T12:30+0500

2021-12-31T12:30+0500

2021-12-31T12:31+0500

это интересно

моргенштерн (алишер валеев)

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С момента самого легендарного гива за всю историю Instagram прошел уже год. Российский рэпер Моргенштерн разыграл свой белый Mercedes среди подписчиков в прямом эфире, и победителем оказался парень из Бухары.Музыкант сдержал слово и лично доставил заветный "мерин" в Узбекистан. На месте вручения тогда собрался весь город: дети и взрослые, полицейские, друзья и команда самого рэпера.Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было >>Что же стало с машиной спустя год? На днях пользователи соцсетей заметили на одном из узбекских сайтов объявление. В нем говорилось о прокате подарочной машины. Ранее прошел слух, что бухарец хотел продать автомобиль за 68 тысяч долларов. Однако, судя по всему, машине нашли новое применение: в объявлении предлагают заказать белый "мерин" на свадьбу.Цена пока не указана.Читайте также:Отдал "мерина": сколько Моргенштерн потратил на свою поездку в Узбекистан >>Моргенштерн показал в клипе люксовый подарок от узбекского бизнесмена — видео >>

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моргенштерн (алишер валеев)