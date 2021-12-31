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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото
Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото
Что стало с люксовым авто и какое применение нашел ему новый владелец — в материале.
2021-12-31T12:30+0500
2021-12-31T12:31+0500
это интересно
моргенштерн (алишер валеев)
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С момента самого легендарного гива за всю историю Instagram прошел уже год. Российский рэпер Моргенштерн разыграл свой белый Mercedes среди подписчиков в прямом эфире, и победителем оказался парень из Бухары.Музыкант сдержал слово и лично доставил заветный "мерин" в Узбекистан. На месте вручения тогда собрался весь город: дети и взрослые, полицейские, друзья и команда самого рэпера.Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было &gt;&gt;Что же стало с машиной спустя год? На днях пользователи соцсетей заметили на одном из узбекских сайтов объявление. В нем говорилось о прокате подарочной машины. Ранее прошел слух, что бухарец хотел продать автомобиль за 68 тысяч долларов. Однако, судя по всему, машине нашли новое применение: в объявлении предлагают заказать белый "мерин" на свадьбу.Цена пока не указана.Читайте также:Отдал "мерина": сколько Моргенштерн потратил на свою поездку в Узбекистан &gt;&gt;Моргенштерн показал в клипе люксовый подарок от узбекского бизнесмена — видео &gt;&gt;
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моргенштерн (алишер валеев)

Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото

12:30 31.12.2021 (обновлено: 12:31 31.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Что стало с люксовым авто и какое применение нашел ему новый владелец — в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С момента самого легендарного гива за всю историю Instagram прошел уже год.
Российский рэпер Моргенштерн разыграл свой белый Mercedes среди подписчиков в прямом эфире, и победителем оказался парень из Бухары.
Музыкант сдержал слово и лично доставил заветный "мерин" в Узбекистан. На месте вручения тогда собрался весь город: дети и взрослые, полицейские, друзья и команда самого рэпера.
Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было >>
© Подслушано в БухареМоргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было
Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары — как это было
© Подслушано в Бухаре
Что же стало с машиной спустя год? На днях пользователи соцсетей заметили на одном из узбекских сайтов объявление.
В нем говорилось о прокате подарочной машины.
Ранее прошел слух, что бухарец хотел продать автомобиль за 68 тысяч долларов.
Однако, судя по всему, машине нашли новое применение: в объявлении предлагают заказать белый "мерин" на свадьбу.
Цена пока не указана.
Читайте также:
Отдал "мерина": сколько Моргенштерн потратил на свою поездку в Узбекистан >>
Моргенштерн показал в клипе люксовый подарок от узбекского бизнесмена — видео >>
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