https://uz.sputniknews.ru/20220101/ekspert-raskryl-kakoy-signal-putin-dal-baydenu-v-novyy-god--video-22043902.html
Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео
Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео
Что станет с отношениями России и США в 2022-м и к чему миру стоит приготовиться? Ответы ищите в видео.
2022-01-01T12:00+0500
2022-01-01T12:00+0500
2022-01-01T12:00+0500
видео
владимир путин
новый год
джо байден
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Почему закрыли "Мемориал" и как вести диалог России с Германией, если сами немцы не знают чего ждать от нового правительства?На самые актуальные вопросы, которые предстоит решить в 2022 году, ответил политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.Читайте также:Ядерная война или потепление отношений — эксперт о встрече Путина и Байдена >>Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео >>
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владимир путин, новый год, джо байден, видео
Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео
Стоит ли ждать потепления или же, наоборот, прохлады в отношениях России и США? Что станет с "газовыми" ценами в Европе?
Почему закрыли "Мемориал" и как вести диалог России с Германией, если сами немцы не знают чего ждать от нового правительства?
На самые актуальные вопросы, которые предстоит решить в 2022 году, ответил политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.