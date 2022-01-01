https://uz.sputniknews.ru/20220101/ekspert-raskryl-kakoy-signal-putin-dal-baydenu-v-novyy-god--video-22043902.html

Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео

Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео

Что станет с отношениями России и США в 2022-м и к чему миру стоит приготовиться? Ответы ищите в видео.

2022-01-01T12:00+0500

2022-01-01T12:00+0500

2022-01-01T12:00+0500

видео

владимир путин

новый год

джо байден

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Почему закрыли "Мемориал" и как вести диалог России с Германией, если сами немцы не знают чего ждать от нового правительства?На самые актуальные вопросы, которые предстоит решить в 2022 году, ответил политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.Читайте также:Ядерная война или потепление отношений — эксперт о встрече Путина и Байдена >>Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео >>

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владимир путин, новый год, джо байден, видео