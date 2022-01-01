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Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео
Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео
Что станет с отношениями России и США в 2022-м и к чему миру стоит приготовиться? Ответы ищите в видео.
2022-01-01T12:00+0500
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видео
владимир путин
новый год
джо байден
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Почему закрыли "Мемориал" и как вести диалог России с Германией, если сами немцы не знают чего ждать от нового правительства?На самые актуальные вопросы, которые предстоит решить в 2022 году, ответил политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.Читайте также:Ядерная война или потепление отношений — эксперт о встрече Путина и Байдена &gt;&gt;Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео &gt;&gt;
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владимир путин, новый год, джо байден, видео

Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин дал Байдену в Новый год — видео

12:00 01.01.2022
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Стоит ли ждать потепления или же, наоборот, прохлады в отношениях России и США? Что станет с "газовыми" ценами в Европе?
Почему закрыли "Мемориал" и как вести диалог России с Германией, если сами немцы не знают чего ждать от нового правительства?
На самые актуальные вопросы, которые предстоит решить в 2022 году, ответил политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.
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