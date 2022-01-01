https://uz.sputniknews.ru/20220101/tashkenttsy-poluchili-travmy-ot-salyuta-s-ognetushitelem-na-novyy-god-22044842.html
Ташкентцы получили травмы от салюта с огнетушителем на Новый год — видео
Ташкентцы получили травмы от салюта с огнетушителем на Новый год — видео
Еще один пострадавший получил травму живота, другой — разрыв кости. Подробности — в материале.
2022-01-01T13:30+0500
2022-01-01T13:30+0500
2022-01-01T14:11+0500
происшествия
новый год
салют
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Три жителя Ташкента получили травмы от взорвавшегося огнетушителя, который пытались использовать для салюта на Новый год.Инцидент произошел 1 января в 00.45 у входа в один из торговых центров в Шайхантахурском районе.Людей было много — горожане праздновали наступление Нового года. У одного из пострадавших произошел разрыв пяточной кости, другой получил травму мягких тканей живота, у третьего оторвало пальцы правой стопы. Всех пострадавших госпитализировали.В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под санкции >>В начале декабря правительство Узбекистана вновь ввело запрет на ввоз, продажу и использование петард и фейерверков (II класс опасности). Ввоз и использование пиротехнических изделий технического и специального назначения (III–V классы опасности — салюты, ракеты, профессиональные фейерверки) для массовых мероприятий разрешен в количествах, установленных властями.Читайте также: Сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года >>В Коканде изъяли крупную партию запрещенной пиротехники >>
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новый год, салют
Ташкентцы получили травмы от салюта с огнетушителем на Новый год — видео
13:30 01.01.2022 (обновлено: 14:11 01.01.2022)
Одному пострадавшему оторвало палец ноги, другой получил травму живота. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Три жителя Ташкента получили травмы от взорвавшегося огнетушителя, который пытались использовать для салюта на Новый год.
Инцидент произошел 1 января в 00.45 у входа в один из торговых центров в Шайхантахурском районе.
Людей было много — горожане праздновали наступление Нового года.
"В результате трое граждан, снимавших салют на камеру своего телефона, получили травмы различной степени", — сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
У одного из пострадавших произошел разрыв пяточной кости, другой получил травму мягких тканей живота, у третьего оторвало пальцы правой стопы.
Всех пострадавших госпитализировали.
"В настоящее время проводится расследование и оперативный поиск по выявлению лиц, изготовивших и использовавших пиротехнику", — добавили
в МВД.
В начале декабря правительство Узбекистана вновь ввело запрет на ввоз, продажу и использование петард и фейерверков (II класс опасности).
Ввоз и использование пиротехнических изделий технического и специального назначения (III–V классы опасности — салюты, ракеты, профессиональные фейерверки) для массовых мероприятий разрешен в количествах, установленных властями.