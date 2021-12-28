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Стало известно, сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года
Стало известно, сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года
Данные обнародовал замруководителя информационной службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Хусан Тангриев.
2021-12-28T12:18+0500
2021-12-28T12:20+0500
общество
пиротехника
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. С начала года сотрудники таможни Узбекистана изъяли пиротехнические средства почти на 4,7 млрд сумов, заявил замруководителя информационной службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Хусан Тангриев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику &gt;&gt;По словам спикера, пресечен незаконный оборот свыше 5,7 млн штук пиротехники. Как сообщил Тангриев, общая стоимость изъятого запрещенного товара достигла 4 млрд 695 млн сумов. В ноябре правительство Узбекистана разработало меры по усилению госконтроля в сфере пиротехники. В частности, на территории страны запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование петард, фонтанов и наземных фейерверков. Читайте также:В Коканде изъяли крупную партию запрещенной пиротехники &gt;&gt;Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники &gt;&gt;
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пиротехника

Стало известно, сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года

12:18 28.12.2021 (обновлено: 12:20 28.12.2021)
© Pexels/Rakicevic NenadСалют
Салют - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pexels/Rakicevic Nenad
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Данные обнародовал замруководителя информационной службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Хусан Тангриев.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. С начала года сотрудники таможни Узбекистана изъяли пиротехнические средства почти на 4,7 млрд сумов, заявил замруководителя информационной службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Хусан Тангриев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику >>
По словам спикера, пресечен незаконный оборот свыше 5,7 млн штук пиротехники. Как сообщил Тангриев, общая стоимость изъятого запрещенного товара достигла 4 млрд 695 млн сумов.
В ноябре правительство Узбекистана разработало меры по усилению госконтроля в сфере пиротехники. В частности, на территории страны запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование петард, фонтанов и наземных фейерверков.
Читайте также:
В Коканде изъяли крупную партию запрещенной пиротехники >>
Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники >>
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