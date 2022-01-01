https://uz.sputniknews.ru/20220101/tuman-dojdi-i-16-kakuyu-pogodu-jdat-posle-novogo-goda-22051178.html
Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года
Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года
Синоптики предупредили: страна поделится на две части. Одни регионы накроет туман, другие — дожди. Подробности — в обзоре.
2022-01-01T18:16+0500
2022-01-01T18:16+0500
2022-01-01T18:16+0500
общество
погода
новый год
туман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21235659_133:358:3138:2048_1920x0_80_0_0_1532c91b3fd5ce2083718c926a911b53.jpg
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут первые дни января. Синоптики предупредили, что страна поделится на две части: одни регионы накроет туман, другие — дожди.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью температура опустится максимально до -10, а днем поднимется до +7.В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -2, однако уже ко вторнику столбики термометров поднимутся до +7. Днем на неделе воздух прогреется от +8 до +16.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от +2 до +7. Днем же станет еще теплее: до +16.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -2. Однако днем будет теплее: от +5 до +10.В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -5. Днем потеплеет максимум до +8. Во вторник регион накроют проливные дожди и снегопад.Туман ожидается в Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.Дожди, в свою очередь, прольют в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21235659_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_bffaeafe184b75e101df16d384f62878.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, новый год, туман
Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года
Синоптики предупредили: страна поделится на две части. Одни регионы накроет туман, другие — дожди. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут первые дни января.
Синоптики предупредили, что страна поделится на две части: одни регионы накроет туман, другие — дожди.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью температура опустится максимально до -10, а днем поднимется до +7.
В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -2, однако уже ко вторнику столбики термометров поднимутся до +7. Днем на неделе воздух прогреется от +8 до +16.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от +2 до +7. Днем же станет еще теплее: до +16.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях днем днем температура поднимется до +17, однако ко вторнику чуть похолодает до +13. Ночью же ожидается максимум +9.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -2. Однако днем будет теплее: от +5 до +10.
В горных районах Узбекистана температура ночью опустится
до -5. Днем потеплеет максимум до +8. Во вторник регион накроют проливные дожди и снегопад.
Туман ожидается в Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.
Дожди, в свою очередь, прольют в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.