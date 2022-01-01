https://uz.sputniknews.ru/20220101/tuman-dojdi-i-16-kakuyu-pogodu-jdat-posle-novogo-goda-22051178.html

Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года

Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года

Синоптики предупредили: страна поделится на две части. Одни регионы накроет туман, другие — дожди. Подробности — в обзоре.

2022-01-01T18:16+0500

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общество

погода

новый год

туман

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут первые дни января. Синоптики предупредили, что страна поделится на две части: одни регионы накроет туман, другие — дожди.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью температура опустится максимально до -10, а днем поднимется до +7.В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -2, однако уже ко вторнику столбики термометров поднимутся до +7. Днем на неделе воздух прогреется от +8 до +16.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от +2 до +7. Днем же станет еще теплее: до +16.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -2. Однако днем будет теплее: от +5 до +10.В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -5. Днем потеплеет максимум до +8. Во вторник регион накроют проливные дожди и снегопад.Туман ожидается в Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.Дожди, в свою очередь, прольют в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? >>

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