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Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года
Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года
Синоптики предупредили: страна поделится на две части. Одни регионы накроет туман, другие — дожди. Подробности — в обзоре.
2022-01-01T18:16+0500
2022-01-01T18:16+0500
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погода
новый год
туман
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут первые дни января. Синоптики предупредили, что страна поделится на две части: одни регионы накроет туман, другие — дожди.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью температура опустится максимально до -10, а днем поднимется до +7.В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -2, однако уже ко вторнику столбики термометров поднимутся до +7. Днем на неделе воздух прогреется от +8 до +16.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от +2 до +7. Днем же станет еще теплее: до +16.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -2. Однако днем будет теплее: от +5 до +10.В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -5. Днем потеплеет максимум до +8. Во вторник регион накроют проливные дожди и снегопад.Туман ожидается в Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.Дожди, в свою очередь, прольют в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео &gt;&gt;Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? &gt;&gt;
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погода, новый год, туман

Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года

18:16 01.01.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкГустой туман, иллюстративное фото
Густой туман, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Синоптики предупредили: страна поделится на две части. Одни регионы накроет туман, другие — дожди. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут первые дни января.
Синоптики предупредили, что страна поделится на две части: одни регионы накроет туман, другие — дожди.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью температура опустится максимально до -10, а днем поднимется до +7.
В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -2, однако уже ко вторнику столбики термометров поднимутся до +7. Днем на неделе воздух прогреется от +8 до +16.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от +2 до +7. Днем же станет еще теплее: до +16.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях днем днем температура поднимется до +17, однако ко вторнику чуть похолодает до +13. Ночью же ожидается максимум +9.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -2. Однако днем будет теплее: от +5 до +10.
В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -5. Днем потеплеет максимум до +8. Во вторник регион накроют проливные дожди и снегопад.
Туман ожидается в Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях.
Дожди, в свою очередь, прольют в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.
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