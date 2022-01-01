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Узбекистан решил, сколько электричества будет поставлять афганцам
Узбекистан решил, сколько электричества будет поставлять афганцам
Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов. Подробности — в обзоре.
2022-01-01T11:30+0500
2022-01-01T11:30+0500
экономика
узбекистан
электричество
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что подписала соглашение об импорте электроэнергии на 2022 год с АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.Ранее в НЭС сообщили, что обе компании приступили к переговорам о возобновлении строительства высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) "Сурхан – Пули-Хумри".Ранее энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза.Из-за этого Кабул и еще 14 афганских провинций могут столкнуться с отключением электричества.В Министерстве энергетики Узбекистана между тем заявили, что республика не снижала поставки электроэнергии в Афганистан. Проблемы с перебоями могли возникнуть уже на афганской территории.Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента &gt;&gt;Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию &gt;&gt;
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узбекистан, электричество

Узбекистан решил, сколько электричества будет поставлять афганцам

11:30 01.01.2022
© PixabayЛампочка, иллюстративное фото
Лампочка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2022
© Pixabay
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Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что подписала соглашение об импорте электроэнергии на 2022 год с АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).
Согласно договору, афганская сторона будет получать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
Общая стоимость сделки составила около 100 миллионов долларов.
Ранее в НЭС сообщили, что обе компании приступили к переговорам о возобновлении строительства высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) "Сурхан – Пули-Хумри".
Она, как ожидается, позволит увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и создать технические условия для подключения афганской энергосистемы к Узбекистану и всей Центральной Азии.
Ранее энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза.
Из-за этого Кабул и еще 14 афганских провинций могут столкнуться с отключением электричества.
В Министерстве энергетики Узбекистана между тем заявили, что республика не снижала поставки электроэнергии в Афганистан. Проблемы с перебоями могли возникнуть уже на афганской территории.
Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.
В Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021-м пострадало из-за засухи.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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