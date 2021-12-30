https://uz.sputniknews.ru/20211230/pochemu-elektrichestvo-postupaet-v-afganistan-s-pereboyami-otvet-tashkenta-22012887.html

Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента

Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента

Ранее сообщалось, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза.

2021-12-30T08:30+0500

2021-12-30T08:30+0500

2021-12-30T08:30+0500

общество

ташкент

афганистан

электричество

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана объяснили, что перебои с поставками электроэнергии в Афганистан были связаны с ремонтом линии электропередачи на территории республики.Представитель ведомства уточнил, что ремонт ЛЭП завершен, и подача электричества возобновлена в прежнем объеме.Ранее энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза.Из-за этого Кабул и еще 14 афганских провинций могут столкнуться с отключением электричества.В Министерстве энергетики между тем заявили, что Узбекистан не снижал поставки электроэнергии в Афганистан, проблемы с перебоями могли возникнуть уже на афганской территории.Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию >>По данным газеты, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.Как отмечалось, в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021 году пострадало из-за засухи.В 2019-м узбекские "Национальные электрические сети" заключили контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати".Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны >>Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана >>Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото >>

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ташкент, афганистан, электричество