https://uz.sputniknews.ru/20220102/video-gigantskie-tsifry-i-sani-deda-moroza---shou-dronov-v-tashkente-22054970.html
Видео: гигантские цифры и сани Деда Мороза - шоу дронов в Ташкенте
Видео: гигантские цифры и сани Деда Мороза - шоу дронов в Ташкенте
Красочное шоу дронов вместо новогоднего фейерверка для столицы Узбекистана стало уже традицией.
2022-01-02T12:53+0500
2022-01-02T12:53+0500
2022-01-02T12:53+0500
общество
дрон
новый год
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В новогоднюю ночь в Ташкенте прошло традиционное уже шоу дронов.В небе над городом квадрокоптеры "рисовали" узоры, сани Деда Мороза, а также гигантские цифры 2021, превратившиеся в полночь в число 2022. Смотрите самые красочные моменты шоу в ролике телеканала "Узбекистон 24".Впервые новогодний салют в столице Узбекистана заменили на шоу беспилотников в ночь, когда наступил 2020 год. В этом году шоу проводится уже в третий раз, превратившись в добрую традицию.Напомним, четверо узбекистанцев решили устроить свой салют в Ташкенте и подожгли огнетушитель. В результате три человека были госпитализированы с ранами различной степени тяжести. Ведется расследование.Читайте также: Опознаны люди, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь
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MIA „Rosiya Segodnya“
дрон, новый год
Видео: гигантские цифры и сани Деда Мороза - шоу дронов в Ташкенте
Красочное шоу дронов вместо новогоднего фейерверка для столицы Узбекистана стало уже традицией.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В новогоднюю ночь в Ташкенте прошло традиционное уже шоу дронов.
В небе над городом квадрокоптеры "рисовали" узоры, сани Деда Мороза, а также гигантские цифры 2021, превратившиеся в полночь в число 2022. Смотрите самые красочные моменты шоу в ролике телеканала "Узбекистон 24".
Впервые новогодний салют в столице Узбекистана заменили на шоу беспилотников в ночь, когда наступил 2020 год. В этом году шоу проводится уже в третий раз, превратившись в добрую традицию.
Напомним, четверо узбекистанцев решили устроить свой салют в Ташкенте и подожгли огнетушитель
. В результате три человека были госпитализированы с ранами различной степени тяжести. Ведется расследование.