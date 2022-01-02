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https://uz.sputniknews.ru/20220102/vracham-i-uchitelyam-mogut-povysit-zarplaty-22055835.html
Врачам и учителям могут повысить зарплаты
Врачам и учителям могут повысить зарплаты
По проекту указа, во всех регионах врачебные пункты будут в шаговой доступности, граждане смогут бесплатно лечиться в частных клиниках. Какие еще меры примут для улучшения качества медицины и образования – в материале Sputnik.
2022-01-02T14:12+0500
2022-01-02T14:12+0500
общество
зарплата
врачи
указ
учителя
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Заработные платы учителей и врачей могут вырасти до 15%. Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы", который размещен для общественного обсуждения.Так, до конца 2022 года в регионах завершится строительство 105 семейных врачебных пунктов и 31 семейной поликлиники. Благодаря этому первичное медико-санитарное обслуживание во всех регионах будет в шаговой доступности.Кроме того, льготники смогут лечиться в частных клиниках за счет госбюджета. Записаться на такое лечение можно будет через электронную информационную систему.Зарплаты учителей и врачейВ 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет. Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:Профильные ведомства до 1 июля должны кардинально пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.Кроме того, с 1 июля медики смогут оказывать услуги "семейного врача" самостоятельно на основе самозанятости.ОбразованиеДля повышения качества среднего образования власти планируют обновить школьные учебники – на это выделили 605 млрд сумов.К 2026 году количество мест в школах вырастет на 141 тысячу и достигнет 1,2 миллиона. Кроме того, выпускники школ на основе госзаказа смогут овладеть как минимум одной профессией.Кроме того, государство поможет овладению не менее одной профессией выпускниками общеобразовательных школ, на основе госзаказа на обучение. При этом общеобразовательные школы закрепят за моноцентрами "Ишга мархамат" и создадут электронную платформу, связывающую школы и учебные центры.Помимо этого, с 1 апреля платежи в размере до 3 млн сумов с родителей, дети которых посещают частные детские сады и школы, освобождаются от подоходного налога.Напомним, с 1 апреля учащиеся начальной школы Каракалпакстана и Хорезмской области смогут бесплатно завтракать и обедать в школе.Читайте также: В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
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зарплата, врачи, указ, учителя

Врачам и учителям могут повысить зарплаты

14:12 02.01.2022
© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкУчительница средней школы. Архивное фото
Учительница средней школы. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Саид Царнаев
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По проекту указа, во всех регионах врачебные пункты будут в шаговой доступности, граждане смогут бесплатно лечиться в частных клиниках. Какие еще меры примут для улучшения качества медицины и образования – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Заработные платы учителей и врачей могут вырасти до 15%. Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы", который размещен для общественного обсуждения.
Так, до конца 2022 года в регионах завершится строительство 105 семейных врачебных пунктов и 31 семейной поликлиники. Благодаря этому первичное медико-санитарное обслуживание во всех регионах будет в шаговой доступности.
Кроме того, льготники смогут лечиться в частных клиниках за счет госбюджета. Записаться на такое лечение можно будет через электронную информационную систему.

Зарплаты учителей и врачей

В 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет. Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:
учителей высшей категории – минимум на 15 процентов;
учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10 процентов;
учителей и врачей второй категории – минимум на 5 процентов.
Профильные ведомства до 1 июля должны кардинально пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.
Кроме того, с 1 июля медики смогут оказывать услуги "семейного врача" самостоятельно на основе самозанятости.

Образование

Для повышения качества среднего образования власти планируют обновить школьные учебники – на это выделили 605 млрд сумов.
К 2026 году количество мест в школах вырастет на 141 тысячу и достигнет 1,2 миллиона. Кроме того, выпускники школ на основе госзаказа смогут овладеть как минимум одной профессией.
Кроме того, государство поможет овладению не менее одной профессией выпускниками общеобразовательных школ, на основе госзаказа на обучение. При этом общеобразовательные школы закрепят за моноцентрами "Ишга мархамат" и создадут электронную платформу, связывающую школы и учебные центры.
Помимо этого, с 1 апреля платежи в размере до 3 млн сумов с родителей, дети которых посещают частные детские сады и школы, освобождаются от подоходного налога.
Напомним, с 1 апреля учащиеся начальной школы Каракалпакстана и Хорезмской области смогут бесплатно завтракать и обедать в школе.
Читайте также: В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
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