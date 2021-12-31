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Кто из школьников будет завтракать и обедать бесплатно
Кто из школьников будет завтракать и обедать бесплатно
В скором времени бесплатным питанием обеспечат младшеклассников во всех областях страны. Но сейчас речь идет только о двух регионах.
2021-12-31T13:00+0500
2021-12-31T13:21+0500
общество
школьники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С 1 апреля учащихся 1-4 классов школ Каракалпакстана и Хорезмской области обеспечат бесплатным питанием — завтраками и обедами.Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы".Деньги на школьное питание власти выделят из государственного бюджета. Шавкат Мирзиёев поручил Министерству народного образования совместно с профильными ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокомиятом Хорезмской области внести соответствующий проект постановления. Сделать это ведомства должны в течение трех месяцев. В проекте также предусмотрят механизмы осуществения действенного общественного контроля за расходованием выделенных средств и предупреждения коррупции.Впоследствии бесплатное питание младшеклассников внедрят во всех регионах Узбекистана. Читайте также:В школах запретили проводить новогодние праздники, но есть исключение &gt;&gt;В Узбекистане увеличат размеры детских пособий &gt;&gt;
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школьники, узбекистан

Кто из школьников будет завтракать и обедать бесплатно

13:00 31.12.2021 (обновлено: 13:21 31.12.2021)
© Unsplash / Keith BanksЯичница
Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
© Unsplash / Keith Banks
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В скором времени бесплатным питанием обеспечат младшеклассников во всех регионах страны.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С 1 апреля учащихся 1-4 классов школ Каракалпакстана и Хорезмской области обеспечат бесплатным питанием — завтраками и обедами.
Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы".
Деньги на школьное питание власти выделят из государственного бюджета.
Шавкат Мирзиёев поручил Министерству народного образования совместно с профильными ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокомиятом Хорезмской области внести соответствующий проект постановления.
Сделать это ведомства должны в течение трех месяцев.
В проекте также предусмотрят механизмы осуществения действенного общественного контроля за расходованием выделенных средств и предупреждения коррупции.
Впоследствии бесплатное питание младшеклассников внедрят во всех регионах Узбекистана.
"Эту систему мы внедрим и в других местах. Да, конечно, это очень сложно, но если мы не сделаем этого для наших детей, то для чего мы нужны?" — обещал Мирзиёев на предвыборной встрече в Самарканде.
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