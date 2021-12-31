https://uz.sputniknews.ru/20211231/kto-iz-shkolnikov-uzbekistana-smojet-zavtrakat-i-obedat-besplatno-22034421.html

Кто из школьников будет завтракать и обедать бесплатно

Кто из школьников будет завтракать и обедать бесплатно

В скором времени бесплатным питанием обеспечат младшеклассников во всех областях страны. Но сейчас речь идет только о двух регионах.

2021-12-31T13:00+0500

2021-12-31T13:00+0500

2021-12-31T13:21+0500

общество

школьники

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С 1 апреля учащихся 1-4 классов школ Каракалпакстана и Хорезмской области обеспечат бесплатным питанием — завтраками и обедами.Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы".Деньги на школьное питание власти выделят из государственного бюджета. Шавкат Мирзиёев поручил Министерству народного образования совместно с профильными ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокомиятом Хорезмской области внести соответствующий проект постановления. Сделать это ведомства должны в течение трех месяцев. В проекте также предусмотрят механизмы осуществения действенного общественного контроля за расходованием выделенных средств и предупреждения коррупции.Впоследствии бесплатное питание младшеклассников внедрят во всех регионах Узбекистана. Читайте также:В школах запретили проводить новогодние праздники, но есть исключение >>В Узбекистане увеличат размеры детских пособий >>

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школьники, узбекистан