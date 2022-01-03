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Фото: юному гроссмейстеру вручили ключи от квартиры
Фото: юному гроссмейстеру вручили ключи от квартиры
Самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам наградили премией и квартирой.
2022-01-03T14:37+0500
2022-01-03T16:19+0500
спорт
квартира
премия
шахматы
награда
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В Национальном олимпийском комитете состоялось торжественное награждение самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам Нодирбека Абдусатторова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Постановлением президента Узбекистана, прославленный узбекистанец награждён государственной премией "Мард углон". Ему также вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Ташкенте и денежное вознаграждение в размере 250 млн сумов.Кроме Нодирбека, денежную премию также получили его тренер Жахонгир Вахидов (100 млн сумов) и ещё одни участник турнира в Варшаве, Жавохир Синдаров, занявший 8 место (50 млн сумов).Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Польше 26-30 декабря.В финальной схватке на тай-брейке Нодирбек Абдусатторов одолел российского гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира, победителя Турнира претендентов по шахматам Яна Непомнящего.За игрой в режиме онлайн наблюдал и Шавкат Мирзиёев, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где состоялся неформальный саммит СНГ.В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.
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квартира, премия, шахматы, награда, фото

Фото: юному гроссмейстеру вручили ключи от квартиры

14:37 03.01.2022 (обновлено: 16:19 03.01.2022)
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Анна Желиховская
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Самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам наградили премией и квартирой.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В Национальном олимпийском комитете состоялось торжественное награждение самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам Нодирбека Абдусатторова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Постановлением президента Узбекистана, прославленный узбекистанец награждён государственной премией "Мард углон". Ему также вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Ташкенте и денежное вознаграждение в размере 250 млн сумов.
© Анна Желиховская / Sputnik
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан
1/6
© Анна Желиховская / Sputnik
© Анна Желиховская / Sputnik
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан
2/6
© Анна Желиховская / Sputnik
© Анна Желиховская / Sputnik
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан
3/6
© Анна Желиховская / Sputnik
© Анна Желиховская / Sputnik
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан
4/6
© Анна Желиховская / Sputnik
© Анна Желиховская / Sputnik
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан
5/6
© Анна Желиховская / Sputnik
© Анна Желиховская / Sputnik
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан
6/6
© Анна Желиховская / Sputnik
Кроме Нодирбека, денежную премию также получили его тренер Жахонгир Вахидов (100 млн сумов) и ещё одни участник турнира в Варшаве, Жавохир Синдаров, занявший 8 место (50 млн сумов).
Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Польше 26-30 декабря.
В финальной схватке на тай-брейке Нодирбек Абдусатторов одолел российского гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира, победителя Турнира претендентов по шахматам Яна Непомнящего.
За игрой в режиме онлайн наблюдал и Шавкат Мирзиёев, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где состоялся неформальный саммит СНГ.
В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.
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