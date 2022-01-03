https://uz.sputniknews.ru/20220103/naznacheny-tri-zamnachalnika-novogo-departamenta-obschestvennoy-bezopasnosti-mvd-22063130.html

Назначены три замначальника нового Департамента общественной безопасности МВД

Назначены три замначальника нового Департамента общественной безопасности МВД

Бывший глава ГУБДД, начальник Управления профилактики правонарушений и его заместитель получили назначения во вновь созданный департамент.

2022-01-03T12:28+0500

2022-01-03T12:28+0500

2022-01-03T12:32+0500

общество

назначения

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Министр внутренних дел назначил заместителей главы вновь созданного Департамента общественной безопасности МВД, сообщает пресс-служба министерства.Ими стали бывший начальник ГУБДД полковник Олим Чорикулович Саидов, бывший руководитель Главного управления профилактики правонарушений полковник Бахтиёр Эркинович Бердиалиев и его заместитель подполковник Даврон Абдуганиевич Азизов.При этом Олим Саидов будет отвечать за безопасность дорожного движения, Бахтиёр Бердиалиев – за профилактику правонарушений, а Даврон Азизов – за охрану общественного порядка.Кроме того, полковник Аманбай Тлеубаевич Орынбаев назначен начальником Службы пробации МВД.Напомним, Департамент общественной безопасности создан при МВД указом президента от 29 ноября. Руководит им заместитель министра внутренних дел полковник Бекмурод Абдуллаев. В состав департамента вошли службы охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пробации.Читайте также: В Госкомэкологии назначен новый руководитель

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назначения, мвд узбекистана, фото