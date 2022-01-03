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Щедрая награда для чемпиона мира Нодирбека Абдусатторова - видео
Щедрая награда для чемпиона мира Нодирбека Абдусатторова - видео
17-летнему чемпиону мира по быстрым шахматам Нодирбеку Абдусатторову вручили государственную премию, а также ключи от двухкомнатной квартиры. Торжественная церемония прошла в Национальном олимпийском комитете Узбекистана.
2022-01-03T16:52+0500
2022-01-03T16:55+0500
спорт
квартира
премия
шахматы
награда
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ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. После того, как юный узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, о нем заговорил весь мир. Исторический для Узбекистана турнир - чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу на днях завершился в Варшаве.Нодирбек стал настоящим народным героем. Под звуки карнаев чествовать его начали еще перед зданием Национального олимпийского комитета, возле которого собрались не только журналисты и блогеры, но и многочисленные поклонники прославленного спортсмена. На торжественную церемонию Нодирбек приехал в сопровождении своей семьи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественной обстановке юному чемпиону вручили государственную награду "Мард ўғлон", денежную премию в размере 250 млн сумов, а также ключи от двухкомнатной квартиры.В церемонии награждения также принял участие и тренер Нодирбека Жахонгир Вахидов. К слову, его денежное вознаграждение составило 100 млн сумов.Жахонгир – известный титулованный узбекистанский шахматист. В 2014 году он стал гроссмейстером, а через год - чемпионом республики по быстрым шахматам. Именно поэтому его имя как тренера Нодирбека скрывалось.Он также добавил, что по характеру Нодирбек очень упорный и если ему нужно изучить новую технику, то он готов ради это пожертвовать сном.По словам тренера, они до последнего не знали, победит Нодирбек или нет. По словам Жахонгира, быстрые шахматы как лотерея - одна маленькая ошибка может изменить весь ход игры.Помимо Нодирбека и его тренера денежное вознаграждение в размере 50 млн сумов также получил россмейстер Жавохир Синдаров. На прошедшем чемпионате он занял 8 место.Напомним, что согласно Постановлению президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию системы подготовки шахматистов" страна должна улучшить рейтинговые показатели и войти в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в 2025 году. Победа Нодирбека Абдусатторова говорит о том, что у узбекистанских шахматистов есть все шансы добиться поставленной задачи. А значит вывести страну в мировые лидеры по шахматам.Читайте также: Фото: юному гроссмейстеру вручили ключи от квартиры
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квартира, премия, шахматы, награда

Щедрая награда для чемпиона мира Нодирбека Абдусатторова - видео

16:52 03.01.2022 (обновлено: 16:55 03.01.2022)
© Анна Желиховская / SputnikНаграждение Нодирбека Абдусатторова в НОК
Награждение Нодирбека Абдусатторова в НОК - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2022
© Анна Желиховская / Sputnik
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Анна Желиховская
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17-летнему чемпиону мира по быстрым шахматам Нодирбеку Абдусатторову вручили государственную премию, а также ключи от двухкомнатной квартиры. Торжественная церемония прошла в Национальном олимпийском комитете Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. После того, как юный узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, о нем заговорил весь мир. Исторический для Узбекистана турнир - чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу на днях завершился в Варшаве.
Нодирбек стал настоящим народным героем. Под звуки карнаев чествовать его начали еще перед зданием Национального олимпийского комитета, возле которого собрались не только журналисты и блогеры, но и многочисленные поклонники прославленного спортсмена. На торжественную церемонию Нодирбек приехал в сопровождении своей семьи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественной обстановке юному чемпиону вручили государственную награду "Мард ўғлон", денежную премию в размере 250 млн сумов, а также ключи от двухкомнатной квартиры.
В церемонии награждения также принял участие и тренер Нодирбека Жахонгир Вахидов. К слову, его денежное вознаграждение составило 100 млн сумов.
Жахонгир – известный титулованный узбекистанский шахматист. В 2014 году он стал гроссмейстером, а через год - чемпионом республики по быстрым шахматам. Именно поэтому его имя как тренера Нодирбека скрывалось.
"Некоторые наши дебюты совпали. Многие уже догадались, поэтому мы решили раскрыть этот секрет – что мы с Нодирбеком работали вместе. Если бы мы рассказали об этом заранее, то его соперники, например, Карлсен, могли изучить мои партии и подготовиться к игре против Нодирбека. Речь идет не только о дебюте, но и о структуре, типе мышлении, позициях", - признался Sputnik Жахонгир Вахидов.
Он также добавил, что по характеру Нодирбек очень упорный и если ему нужно изучить новую технику, то он готов ради это пожертвовать сном.
По словам тренера, они до последнего не знали, победит Нодирбек или нет. По словам Жахонгира, быстрые шахматы как лотерея - одна маленькая ошибка может изменить весь ход игры.

"Нодирбек играл на первом этаже, а мы с его мамой наблюдали за ним со второго этажа, - вспоминает Жахонгир. – И она все время спрашивала меня, как проходит турнир. У Нодирбека очень хорошая техника. Он использовал ту идею, над которой мы работали, и он победил".

Помимо Нодирбека и его тренера денежное вознаграждение в размере 50 млн сумов также получил россмейстер Жавохир Синдаров. На прошедшем чемпионате он занял 8 место.
Напомним, что согласно Постановлению президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию системы подготовки шахматистов" страна должна улучшить рейтинговые показатели и войти в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в 2025 году. Победа Нодирбека Абдусатторова говорит о том, что у узбекистанских шахматистов есть все шансы добиться поставленной задачи. А значит вывести страну в мировые лидеры по шахматам.
Читайте также: Фото: юному гроссмейстеру вручили ключи от квартиры
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