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Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю
Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю
Узбекистан в ближайшую неделю ждут осадки и аномальная температура предупреждает Узгидромет.
2022-01-03T13:59+0500
2022-01-03T14:19+0500
общество
узбекистан
узгидромет
туман
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Центр гидрометеорологической службы республики предупреждает, что в ближайшую неделю на территорию страны придут влажные воздушные массы с южных районов Каспийского моря и принесут с собой дожди. Об этом сообщила пресс-служба Узгидромета.На большей части территории республики 3 января пройдут дожди, лишь в северных и восточных районах осадков не ожидается. Температура воздуха будет аномально теплой – 11-16 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы.В течение недели влажные воздушные массы с южных районов Каспийского моря принесут с собой дожди, в северных и горных районах – снег. Температура воздуха ночью ожидается от нуля до 5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.Местами по республике сохранятся туманы.Читайте также: Туман снова мешает работе аэропортов
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узбекистан, узгидромет, туман

Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю

13:59 03.01.2022 (обновлено: 14:19 03.01.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Узбекистан в ближайшую неделю ждут осадки и аномальная температура предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Центр гидрометеорологической службы республики предупреждает, что в ближайшую неделю на территорию страны придут влажные воздушные массы с южных районов Каспийского моря и принесут с собой дожди. Об этом сообщила пресс-служба Узгидромета.
На большей части территории республики 3 января пройдут дожди, лишь в северных и восточных районах осадков не ожидается. Температура воздуха будет аномально теплой – 11-16 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы.
В течение недели влажные воздушные массы с южных районов Каспийского моря принесут с собой дожди, в северных и горных районах – снег. Температура воздуха ночью ожидается от нуля до 5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.
Местами по республике сохранятся туманы.
Читайте также: Туман снова мешает работе аэропортов
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