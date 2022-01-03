https://uz.sputniknews.ru/20220103/tuman-ne-rasseetsya-prognoz-pogody-na-nedelyu-22063973.html

Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю

Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю

Узбекистан в ближайшую неделю ждут осадки и аномальная температура предупреждает Узгидромет.

2022-01-03T13:59+0500

2022-01-03T13:59+0500

2022-01-03T14:19+0500

общество

узбекистан

узгидромет

туман

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Центр гидрометеорологической службы республики предупреждает, что в ближайшую неделю на территорию страны придут влажные воздушные массы с южных районов Каспийского моря и принесут с собой дожди. Об этом сообщила пресс-служба Узгидромета.На большей части территории республики 3 января пройдут дожди, лишь в северных и восточных районах осадков не ожидается. Температура воздуха будет аномально теплой – 11-16 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы.В течение недели влажные воздушные массы с южных районов Каспийского моря принесут с собой дожди, в северных и горных районах – снег. Температура воздуха ночью ожидается от нуля до 5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.Местами по республике сохранятся туманы.Читайте также: Туман снова мешает работе аэропортов

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узбекистан, узгидромет, туман