https://uz.sputniknews.ru/20220103/uzbekistan-planiruet-privlech-70-mlrd-dollarov-inostrannyx-investitsiy-22062696.html

Узбекистан планирует привлечь 70 млрд долларов иностранных инвестиций

Узбекистан планирует привлечь 70 млрд долларов иностранных инвестиций

Республика вводит новую систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам.

2022-01-03T11:38+0500

2022-01-03T11:38+0500

2022-01-03T11:38+0500

экономика

узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Инвестиционную программу Узбекистана на 2022-2026 годы. Она предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами.Министерство инвестиций и внешней торговли разработало Инвестиционную программу, предусматривающую освоение иностранных инвестиций в размере 70 миллиардов долларов США в ближайшие пять лет.Так, до 1 февраля Агентство по международному сотрудничеству и развитию должно получить концепции новых инвестиционных проектов, по которым планируется привлечение государственного внешнего долга. Затем до 1 марта их представят для согласования соответствующим зарубежным партнерам.По предложению Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития власти планируют внедрить систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам.Она предусматривает создание в системе министерства центрального офиса проектного управления, координирующего работу по стратегическим инвестиционным проектам.Для повышения инвестиционной активности в регионах создаются районные (городские) и региональные проектные группы, а также холдинговые компании.Министерство также должно усовершенствовать деятельность Фонда прямых инвестиций. В частности, Фонд получит право на владение до 49% доли уставного капитала "холдинговых компаний".Специалисты агентства совместно с инициаторами проектов должны до 1 марта полностью внести информацию и данные о реализуемых и новых инвестиционных проектах в автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".Читайте также: Пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году

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узбекистан, инвестиции