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Узбекистан планирует привлечь 70 млрд долларов иностранных инвестиций
Узбекистан планирует привлечь 70 млрд долларов иностранных инвестиций
Республика вводит новую систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам.
2022-01-03T11:38+0500
2022-01-03T11:38+0500
экономика
узбекистан
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Инвестиционную программу Узбекистана на 2022-2026 годы. Она предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами.Министерство инвестиций и внешней торговли разработало Инвестиционную программу, предусматривающую освоение иностранных инвестиций в размере 70 миллиардов долларов США в ближайшие пять лет.Так, до 1 февраля Агентство по международному сотрудничеству и развитию должно получить концепции новых инвестиционных проектов, по которым планируется привлечение государственного внешнего долга. Затем до 1 марта их представят для согласования соответствующим зарубежным партнерам.По предложению Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития власти планируют внедрить систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам.Она предусматривает создание в системе министерства центрального офиса проектного управления, координирующего работу по стратегическим инвестиционным проектам.Для повышения инвестиционной активности в регионах создаются районные (городские) и региональные проектные группы, а также холдинговые компании.Министерство также должно усовершенствовать деятельность Фонда прямых инвестиций. В частности, Фонд получит право на владение до 49% доли уставного капитала "холдинговых компаний".Специалисты агентства совместно с инициаторами проектов должны до 1 марта полностью внести информацию и данные о реализуемых и новых инвестиционных проектах в автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".Читайте также: Пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году
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узбекистан, инвестиции

Узбекистан планирует привлечь 70 млрд долларов иностранных инвестиций

11:38 03.01.2022
© Depositphotos / Petrovich99График с финансовыми показателями, иллюстративное фото
График с финансовыми показателями, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2022
© Depositphotos / Petrovich99
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Республика вводит новую систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Инвестиционную программу Узбекистана на 2022-2026 годы. Она предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами.
Министерство инвестиций и внешней торговли разработало Инвестиционную программу, предусматривающую освоение иностранных инвестиций в размере 70 миллиардов долларов США в ближайшие пять лет.
Так, до 1 февраля Агентство по международному сотрудничеству и развитию должно получить концепции новых инвестиционных проектов, по которым планируется привлечение государственного внешнего долга. Затем до 1 марта их представят для согласования соответствующим зарубежным партнерам.
По предложению Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития власти планируют внедрить систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам.
Она предусматривает создание в системе министерства центрального офиса проектного управления, координирующего работу по стратегическим инвестиционным проектам.
Для повышения инвестиционной активности в регионах создаются районные (городские) и региональные проектные группы, а также холдинговые компании.
Министерство также должно усовершенствовать деятельность Фонда прямых инвестиций. В частности, Фонд получит право на владение до 49% доли уставного капитала "холдинговых компаний".
Специалисты агентства совместно с инициаторами проектов должны до 1 марта полностью внести информацию и данные о реализуемых и новых инвестиционных проектах в автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".
Читайте также: Пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году
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