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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР
Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР
Как выглядят главные новогодние елки в странах бывшего СССР – видеосюжете Sputnik.
2022-01-03T12:45+0500
2022-01-03T12:45+0500
это интересно
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елка
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В период новогодних праздников все города сверкают нарядными украшениями. Главным атрибутом праздника является, конечно же, новогодняя елка.Как выглядят главные елки в столицах стран бывшего СССР, смотрите в видеосюжете Sputnik.Читайте также: Главная елка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года
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ссср, елка, новый год

Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР

12:45 03.01.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровГлавная новогодняя елка Узбекистана
Главная новогодняя елка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Как выглядят главные новогодние елки в странах бывшего СССР – видеосюжете Sputnik.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В период новогодних праздников все города сверкают нарядными украшениями. Главным атрибутом праздника является, конечно же, новогодняя елка.
Как выглядят главные елки в столицах стран бывшего СССР, смотрите в видеосюжете Sputnik.
Читайте также: Главная елка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года
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