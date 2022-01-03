https://uz.sputniknews.ru/20220103/video-novogodnie-elki-v-stolitsax-byvshego-sssr-22063321.html

Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР

Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР

Как выглядят главные новогодние елки в странах бывшего СССР – видеосюжете Sputnik.

2022-01-03T12:45+0500

2022-01-03T12:45+0500

2022-01-03T12:45+0500

это интересно

ссср

елка

новый год

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В период новогодних праздников все города сверкают нарядными украшениями. Главным атрибутом праздника является, конечно же, новогодняя елка.Как выглядят главные елки в столицах стран бывшего СССР, смотрите в видеосюжете Sputnik.Читайте также: Главная елка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года

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ссср, елка, новый год