https://uz.sputniknews.ru/20220103/video-novogodnie-elki-v-stolitsax-byvshego-sssr-22063321.html
Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР
Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР
Как выглядят главные новогодние елки в странах бывшего СССР – видеосюжете Sputnik.
2022-01-03T12:45+0500
2022-01-03T12:45+0500
2022-01-03T12:45+0500
это интересно
ссср
елка
новый год
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В период новогодних праздников все города сверкают нарядными украшениями. Главным атрибутом праздника является, конечно же, новогодняя елка.Как выглядят главные елки в столицах стран бывшего СССР, смотрите в видеосюжете Sputnik.Читайте также: Главная елка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года
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ссср, елка, новый год
Видео: Новогодние елки в столицах бывшего СССР
Как выглядят главные новогодние елки в странах бывшего СССР – видеосюжете Sputnik.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В период новогодних праздников все города сверкают нарядными украшениями. Главным атрибутом праздника является, конечно же, новогодняя елка.
Как выглядят главные елки в столицах стран бывшего СССР, смотрите в видеосюжете Sputnik
.