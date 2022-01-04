https://uz.sputniknews.ru/20220104/rossiya-pomogla-energetike-uzbekistane-vyyti-na-novyy-uroven-22073959.html

Россия помогла энергетике Узбекистана выйти на новый уровень

Россия помогла энергетике Узбекистана выйти на новый уровень

Аналитики подвели итоги 2021 года и оценили вклад иностранных компаний в "нефтегазовое будущее" Узбекистана.

2022-01-04T16:35+0500

2022-01-04T16:35+0500

2022-01-04T16:38+0500

общество

узбекистан

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/04/22074470_0:126:2508:1537_1920x0_80_0_0_619ec483cfea8905949a33dfc7d83090.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана оценили, как проходит модернизация Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ).Большое участие в проекте принимает Россия. Так, в сентябре предприятие посетили представители "Газпромбанка" и Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "ЭКСАР".Специалисты высоко оценили и поддержали масштабную реконструкцию завода.В проекте также задействована компания "Омскнефтехимпроект" — эксперты из России помогли в планировании строительства новых технологических установок на основе базового проекта, разработанного европейскими компаниями "Axens" и "Amec Foster Wheeler — Wood".На основании технических условий, разработанных "Омскнефтехимпроектом", Узбекистан привлек для участия в тендерных торгах известные компании-поставщики оборудований.Российская промышленная группа "КОНАР", в свою очередь, подписала с "Enter Engineering Pte. Ltd." контракт по производству и поставке резервуаров для хранения сырья и готовой продукции.Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и сегодня выпускает около 60 видов нефтепродуктов.Проектная мощность завода составляет 5,5 миллиона тонн перерабатываемой нефти ежегодно. В июне была запущена модернизация НПЗ при содействии СП Jizzakh Petroleum и Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура "Газпрома").Согласно проекту модернизации, до конца 2023 года на заводе внедрят процесс гидрокрекинга и с 1 июля 2023-го запустят производство бензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5".Читайте также:На Ферганском НПЗ стартовало производство дизельного топлива "Евро-4" и "Евро-5" >>Власти хотят продать 100% одного из крупнейших НПЗ в Узбекистане >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, энергетика