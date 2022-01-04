https://uz.sputniknews.ru/20220104/uzbekistan-otkroet-konsulstva-esche-v-pyati-gorodax-rossii-22070735.html
Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
Штат уже действующих генеральных консульств Узбекистана увеличат в шести городах России. Подробности — в обзоре.
2022-01-04T13:30+0500
2022-01-04T13:30+0500
2022-01-04T13:30+0500
политика
город
консульство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/04/22070897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8135d094bccd4a6eec22b8b7c9df1b08.jpg
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана до 2026 года планируют открыть генеральные консульства еще в пяти городах России.Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.Новые диппредставительства откроют в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде.Число сотрудников увеличат в том числе в посольстве республики в Москве.Данные меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых диппредставительствами, и совершенствованием системы обслуживания узбекистанцев, которые находятся за рубежом.В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России.Читайте также:Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников >>Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам? >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/04/22070897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff258b0a7ba2f2dac28ecb55e940cd94.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
город, консульство
Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
Власти также увеличат штат уже действующих генеральных консульств Узбекистана в шести городах России. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана до 2026 года планируют открыть генеральные консульства еще в пяти городах России.
Это следует из проекта указа
президента Шавката Мирзиёева.
Новые диппредставительства откроют в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде.
Власти Узбекистана также увеличат штат уже действующих генеральных консульств республики в шести городах России — Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.
Число сотрудников увеличат в том числе в посольстве республики в Москве.
Данные меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых диппредставительствами, и совершенствованием системы обслуживания узбекистанцев, которые находятся за рубежом.
В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России.