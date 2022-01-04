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Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
Штат уже действующих генеральных консульств Узбекистана увеличат в шести городах России. Подробности — в обзоре.
2022-01-04T13:30+0500
2022-01-04T13:30+0500
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана до 2026 года планируют открыть генеральные консульства еще в пяти городах России.Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.Новые диппредставительства откроют в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде.Число сотрудников увеличат в том числе в посольстве республики в Москве.Данные меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых диппредставительствами, и совершенствованием системы обслуживания узбекистанцев, которые находятся за рубежом.В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России.Читайте также:Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников &gt;&gt;Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам? &gt;&gt;
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Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России

13:30 04.01.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаТабличка на здании посольства Республики Узбекистан в Москве.
Табличка на здании посольства Республики Узбекистан в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Власти также увеличат штат уже действующих генеральных консульств Узбекистана в шести городах России. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана до 2026 года планируют открыть генеральные консульства еще в пяти городах России.
Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.
Новые диппредставительства откроют в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Власти Узбекистана также увеличат штат уже действующих генеральных консульств республики в шести городах России — Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Число сотрудников увеличат в том числе в посольстве республики в Москве.
Данные меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых диппредставительствами, и совершенствованием системы обслуживания узбекистанцев, которые находятся за рубежом.
В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России.
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