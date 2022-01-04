https://uz.sputniknews.ru/20220104/uzbekistan-otkroet-konsulstva-esche-v-pyati-gorodax-rossii-22070735.html

Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России

Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России

Штат уже действующих генеральных консульств Узбекистана увеличат в шести городах России. Подробности — в обзоре.

2022-01-04T13:30+0500

2022-01-04T13:30+0500

2022-01-04T13:30+0500

политика

город

консульство

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана до 2026 года планируют открыть генеральные консульства еще в пяти городах России.Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.Новые диппредставительства откроют в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде.Число сотрудников увеличат в том числе в посольстве республики в Москве.Данные меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых диппредставительствами, и совершенствованием системы обслуживания узбекистанцев, которые находятся за рубежом.В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России.Читайте также:Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников >>Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам? >>

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