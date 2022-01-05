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Госдоля крупного узбекского цементного завода продана компании из Казахстана
Госдоля крупного узбекского цементного завода продана компании из Казахстана
Комплексный анализ АО "Кизилкумцемент" показал высокую значимость предприятия для региона и необходимость наличия у потенциальных инвесторов значительного опыта работы в цементной отрасли.
2022-01-05T12:58+0500
2022-01-05T13:26+0500
общество
цемент
цементный завод
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Между Узбекистаном и Казахстаном достигнуто соглашение о продаже госдоли в размере 86,92% в уставном капитале АО "Кизилкумцемент" группе компаний United Cement Group через ее холдинговую компанию за 1,89 триллион сумов. Финансовым консультантом по сделке выступила консалтинговая компания Deloitte. Также она оказала поддержку в подготовке договора купли-продажи.Оценка госпакета акций компании осуществлялась международной организацией Grant Thornton. При этом, дополнительную юридическую поддержку продавцу оказала международная юридическая компания Dentons.Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане &gt;&gt;Комплексный анализ АО "Кизилкумцемент" показал высокую значимость предприятия для региона и необходимость наличия у потенциальных инвесторов значительного опыта работы в цементной отрасли.Указано также, что стоимость сделки значительно превышает уровень недавних аналогичных сделок в отрасли.Отмечается, что покупатель берет на себя обязанность сохранить численность персонала и уровень заработной платы, а также займется обучением профессиональных кадров. Кроме того, компания примет участие в экологической модернизации и озеленении территорий, поддержит социальные проекты Навоийской области, а также окажет регулярную помощь в развитии спорта.Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов &gt;&gt;United Cement Group работает на цементном рынке более 20 лет. Предприятие специализируется на производстве общестроительных и специальных марок цемента и других строительных материалов высокого качества.Группа является крупнейшим цементным холдингом в регионе Центральной Азии. Корпорации принадлежат цементные заводы: АО "Кувасайцемент", АО "Бекабадцемент", ОАО "Кантский цементный завод" и ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.Кроме того, в Узбекистане также функционирует одно из ведущих предприятий цементной промышленности республики "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ". С 2006 года завод входит в состав российской компании "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". Он имеет проектную мощность 2, 18 млн тонн цемента в год. "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" занимает второе место в рейтинге цементной отрасли страны по объему производства.Читайте также:Власти Узбекистана понизят производителям цемента ставку налога на прибыль &gt;&gt;Почему на двух цементных заводах приостановлено производство — ответ АМК &gt;&gt;
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цемент, цементный завод

Госдоля крупного узбекского цементного завода продана компании из Казахстана

12:58 05.01.2022 (обновлено: 13:26 05.01.2022)
© Sputnik / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкЦементный завод
Цементный завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Евгений Козырев
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Инвестиционная компания UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами объявила о продаже группе компаний United Cement Group (Казахстан) госдоли (86,92% ) в уставном капитале АО "Кизилкумцемент".
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Между Узбекистаном и Казахстаном достигнуто соглашение о продаже госдоли в размере 86,92% в уставном капитале АО "Кизилкумцемент" группе компаний United Cement Group через ее холдинговую компанию за 1,89 триллион сумов.
Финансовым консультантом по сделке выступила консалтинговая компания Deloitte. Также она оказала поддержку в подготовке договора купли-продажи.
Оценка госпакета акций компании осуществлялась международной организацией Grant Thornton. При этом, дополнительную юридическую поддержку продавцу оказала международная юридическая компания Dentons.
Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане >>
Комплексный анализ АО "Кизилкумцемент" показал высокую значимость предприятия для региона и необходимость наличия у потенциальных инвесторов значительного опыта работы в цементной отрасли.
Указано также, что стоимость сделки значительно превышает уровень недавних аналогичных сделок в отрасли.
Отмечается, что покупатель берет на себя обязанность сохранить численность персонала и уровень заработной платы, а также займется обучением профессиональных кадров.
Кроме того, компания примет участие в экологической модернизации и озеленении территорий, поддержит социальные проекты Навоийской области, а также окажет регулярную помощь в развитии спорта.
Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов >>
United Cement Group работает на цементном рынке более 20 лет. Предприятие специализируется на производстве общестроительных и специальных марок цемента и других строительных материалов высокого качества.
Группа является крупнейшим цементным холдингом в регионе Центральной Азии. Корпорации принадлежат цементные заводы: АО "Кувасайцемент", АО "Бекабадцемент", ОАО "Кантский цементный завод" и ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.
Кроме того, в Узбекистане также функционирует одно из ведущих предприятий цементной промышленности республики "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ". С 2006 года завод входит в состав российской компании "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". Он имеет проектную мощность 2, 18 млн тонн цемента в год. "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" занимает второе место в рейтинге цементной отрасли страны по объему производства.
Читайте также:
Власти Узбекистана понизят производителям цемента ставку налога на прибыль >>
Почему на двух цементных заводах приостановлено производство — ответ АМК >>
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