https://uz.sputniknews.ru/20220105/gosdolya-krupnogo-uzbekskogo-tsementnogo-zavoda-prodana-kompanii-iz-kazaxstana-22079832.html

Госдоля крупного узбекского цементного завода продана компании из Казахстана

Госдоля крупного узбекского цементного завода продана компании из Казахстана

Комплексный анализ АО "Кизилкумцемент" показал высокую значимость предприятия для региона и необходимость наличия у потенциальных инвесторов значительного опыта работы в цементной отрасли.

2022-01-05T12:58+0500

2022-01-05T12:58+0500

2022-01-05T13:26+0500

общество

цемент

цементный завод

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Между Узбекистаном и Казахстаном достигнуто соглашение о продаже госдоли в размере 86,92% в уставном капитале АО "Кизилкумцемент" группе компаний United Cement Group через ее холдинговую компанию за 1,89 триллион сумов. Финансовым консультантом по сделке выступила консалтинговая компания Deloitte. Также она оказала поддержку в подготовке договора купли-продажи.Оценка госпакета акций компании осуществлялась международной организацией Grant Thornton. При этом, дополнительную юридическую поддержку продавцу оказала международная юридическая компания Dentons.Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане >>Комплексный анализ АО "Кизилкумцемент" показал высокую значимость предприятия для региона и необходимость наличия у потенциальных инвесторов значительного опыта работы в цементной отрасли.Указано также, что стоимость сделки значительно превышает уровень недавних аналогичных сделок в отрасли.Отмечается, что покупатель берет на себя обязанность сохранить численность персонала и уровень заработной платы, а также займется обучением профессиональных кадров. Кроме того, компания примет участие в экологической модернизации и озеленении территорий, поддержит социальные проекты Навоийской области, а также окажет регулярную помощь в развитии спорта.Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов >>United Cement Group работает на цементном рынке более 20 лет. Предприятие специализируется на производстве общестроительных и специальных марок цемента и других строительных материалов высокого качества.Группа является крупнейшим цементным холдингом в регионе Центральной Азии. Корпорации принадлежат цементные заводы: АО "Кувасайцемент", АО "Бекабадцемент", ОАО "Кантский цементный завод" и ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.Кроме того, в Узбекистане также функционирует одно из ведущих предприятий цементной промышленности республики "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ". С 2006 года завод входит в состав российской компании "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". Он имеет проектную мощность 2, 18 млн тонн цемента в год. "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" занимает второе место в рейтинге цементной отрасли страны по объему производства.Читайте также:Власти Узбекистана понизят производителям цемента ставку налога на прибыль >>Почему на двух цементных заводах приостановлено производство — ответ АМК >>

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цемент, цементный завод