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Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео
Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео
Надолго ли с нами штамм "омикрон"? Стоит ли ожидать конца пандемии в этом году? Ответы — в видео.
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Итоги борьбы с COVID-19 подвел профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, в советское время вакцинацию населения проводили, как что-то само собой разумеющееся. Сейчас же все иначе. "Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, нужно вмешательство власти", — добавил Альтштейн.Ранее профессор объяснил, почему после вакцинации люди иногда болеют и нужна ли ревакцинация.Читайте также:Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео &gt;&gt;Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото &gt;&gt;
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коронавирус covid-19, видео

Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео

08:00 05.01.2022
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Как увеличить процент привитых от коронавируса? Надолго ли с нами штамм "омикрон"? Стоит ли ожидать конца пандемии в этом году?
Итоги борьбы с COVID-19 подвел профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Самое важное достижение — то, что мы сумели разработать вакцину, а недостаток – то, что вакцинировано мало людей", — считает вирусолог.
По его словам, в советское время вакцинацию населения проводили, как что-то само собой разумеющееся. Сейчас же все иначе.
"Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, нужно вмешательство власти", — добавил Альтштейн.
Ранее профессор объяснил, почему после вакцинации люди иногда болеют и нужна ли ревакцинация.
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