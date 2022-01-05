https://uz.sputniknews.ru/20220105/virusolog-altshteyn-otsenil-shansy-pobedit-covid-v-2022-godu--video-22074059.html

Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео

Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео

Надолго ли с нами штамм "омикрон"? Стоит ли ожидать конца пандемии в этом году? Ответы — в видео.

2022-01-05T08:00+0500

2022-01-05T08:00+0500

2022-01-05T08:00+0500

видео

коронавирус covid-19

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Итоги борьбы с COVID-19 подвел профессор, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, в советское время вакцинацию населения проводили, как что-то само собой разумеющееся. Сейчас же все иначе. "Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, нужно вмешательство власти", — добавил Альтштейн.Ранее профессор объяснил, почему после вакцинации люди иногда болеют и нужна ли ревакцинация.Читайте также:Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео >>Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото >>

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коронавирус covid-19, видео