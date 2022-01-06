https://uz.sputniknews.ru/20220106/avariyno-dispetcherskaya-slujba-mnogokvartirnyx-domov-budet-rabotat-kruglosutochno-22093161.html
Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
Управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.
2022-01-06T18:34+0500
2022-01-06T18:34+0500
2022-01-06T18:37+0500
общество
кабинет министров узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Власти Узбекистана утвердили правила управления многоквартирными домами (МКД). Об этом стало известно из постановления Кабинета Министров.В соответствии с документом, управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.Согласно новым правилам, орган управления МКД обязан постоянно размещать на входе в дом следующую информацию:Органом управления должна быть создана круглосуточная диспетчерская служба, которая будет устранять аварийные ситуации.При этом, аварийно-диспетчерская служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>В случаях засорения канализации в квартирах и возникновении загрязнений, эти ситуации необходимо устранять в течение двух часов.При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации срок устранения аварии составляет три дня.Читайте также:Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии >>Узбекистанцы потеряли доверие: в Кашкадарьинской области закроют все ТСЖ >>
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кабинет министров узбекистана, постановление
Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
18:34 06.01.2022 (обновлено: 18:37 06.01.2022)
Согласно постановлению Кабмина, служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Власти Узбекистана утвердили правила управления многоквартирными домами (МКД). Об этом стало известно из постановления
Кабинета Министров.
В соответствии с документом, управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.
Согласно новым правилам, орган управления МКД обязан постоянно размещать на входе в дом следующую информацию:
наименование, адрес, телефон, режим работы, веб-сайт органа управления;
контактные телефоны организаций, предоставляющих коммунальные услуги;
сроки проведения ремонтных работ;
размер обязательного взноса, размер оплаты за оказываемые услуги.
Органом управления должна быть создана круглосуточная диспетчерская служба, которая будет устранять аварийные ситуации.
При этом, аварийно-диспетчерская служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.
В случаях засорения канализации в квартирах и возникновении загрязнений, эти ситуации необходимо устранять в течение двух часов.
При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации срок устранения аварии составляет три дня.