https://uz.sputniknews.ru/20220106/avariyno-dispetcherskaya-slujba-mnogokvartirnyx-domov-budet-rabotat-kruglosutochno-22093161.html

Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно

Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно

Управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.

2022-01-06T18:34+0500

2022-01-06T18:34+0500

2022-01-06T18:37+0500

общество

кабинет министров узбекистана

постановление

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Власти Узбекистана утвердили правила управления многоквартирными домами (МКД). Об этом стало известно из постановления Кабинета Министров.В соответствии с документом, управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.Согласно новым правилам, орган управления МКД обязан постоянно размещать на входе в дом следующую информацию:Органом управления должна быть создана круглосуточная диспетчерская служба, которая будет устранять аварийные ситуации.При этом, аварийно-диспетчерская служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>В случаях засорения канализации в квартирах и возникновении загрязнений, эти ситуации необходимо устранять в течение двух часов.При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации срок устранения аварии составляет три дня.Читайте также:Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии >>Узбекистанцы потеряли доверие: в Кашкадарьинской области закроют все ТСЖ >>

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кабинет министров узбекистана, постановление