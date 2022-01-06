Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220106/avariyno-dispetcherskaya-slujba-mnogokvartirnyx-domov-budet-rabotat-kruglosutochno-22093161.html
Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
Управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.
2022-01-06T18:34+0500
2022-01-06T18:37+0500
общество
кабинет министров узбекистана
постановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Власти Узбекистана утвердили правила управления многоквартирными домами (МКД). Об этом стало известно из постановления Кабинета Министров.В соответствии с документом, управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.Согласно новым правилам, орган управления МКД обязан постоянно размещать на входе в дом следующую информацию:Органом управления должна быть создана круглосуточная диспетчерская служба, которая будет устранять аварийные ситуации.При этом, аварийно-диспетчерская служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья &gt;&gt;В случаях засорения канализации в квартирах и возникновении загрязнений, эти ситуации необходимо устранять в течение двух часов.При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации срок устранения аварии составляет три дня.Читайте также:Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии &gt;&gt;Узбекистанцы потеряли доверие: в Кашкадарьинской области закроют все ТСЖ &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21137048_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_0c45624973b2a9e62dcc2edc7ea920e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кабинет министров узбекистана, постановление

Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно

18:34 06.01.2022 (обновлено: 18:37 06.01.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабочее место диспетчера
Рабочее место диспетчера - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Согласно постановлению Кабмина, служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Власти Узбекистана утвердили правила управления многоквартирными домами (МКД). Об этом стало известно из постановления Кабинета Министров.
В соответствии с документом, управление многоквартирными домами включает в себя услуги и работы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий пользования жилым помещением, содержания и использования общего имущества.
Согласно новым правилам, орган управления МКД обязан постоянно размещать на входе в дом следующую информацию:
наименование, адрес, телефон, режим работы, веб-сайт органа управления;
контактные телефоны организаций, предоставляющих коммунальные услуги;
сроки проведения ремонтных работ;
размер обязательного взноса, размер оплаты за оказываемые услуги.
Органом управления должна быть создана круглосуточная диспетчерская служба, которая будет устранять аварийные ситуации.
При этом, аварийно-диспетчерская служба должна отвечать на звонки собственников в течение трех минут.
В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>
В случаях засорения канализации в квартирах и возникновении загрязнений, эти ситуации необходимо устранять в течение двух часов.
При аварийном повреждении холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации срок устранения аварии составляет три дня.
Читайте также:
Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии >>
Узбекистанцы потеряли доверие: в Кашкадарьинской области закроют все ТСЖ >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:34Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
17:05Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане
16:46Джабаров объяснил, почему Запад может ввести санкции против Казахстана
16:23Впервые в мире за сутки свыше двух млн человек заболели коронавирусом
15:42Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках
15:01Продать революционное искусство. Дорого
14:43Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов
14:03Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане
13:19Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс
12:44В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось
12:15В Нурафшане пять человек взломали банкомат: сколько денег забрали грабители
11:27Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
11:08В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан
10:27UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе
08:00Доктор Мясников развеял главное заблуждение о коронавирусе
07:00Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий
ВчераКак ананас поможет организму "ожить" после новогодних праздников — видео
ВчераФото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
ВчераВ МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане
ВчераТокаев заявил, что возглавит Совбез Казахстана – видео