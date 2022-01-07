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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220107/kyrgyzstan-napravit-svoix-voennoslujaschix-v-sostave-missii-odkb-v-kazaxstan-22102005.html
Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан
Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны.
2022-01-07T18:34+0500
2022-01-07T18:34+0500
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
миротворцы
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Парламент Кыргызстана разрешил направить своих военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан, передает РИА Новости."За" проголосовали 69 депутатов, "против" — семь.Ранее вице-премьер республики заявлял, что Кыргызстан готов отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны."Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана... высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки", – заявил президент.Особые слова благодарности Токаев адресовал президенту РФ Владимиру Путину.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты вспыхнули в стране из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Несанкционированные митинги быстро переросли в массовые беспорядки. Первыми вышли на улицы жители городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие территории. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.
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казахстан, одкб, миротворцы

Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан

18:34 07.01.2022
© Sputnik / Алексей НичукинФлаг на посольстве Кыргызстана
Флаг на посольстве Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Алексей Ничукин
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Парламент Кыргызстана разрешил направить своих военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан, передает РИА Новости.
"За" проголосовали 69 депутатов, "против" — семь.
Ранее вице-премьер республики заявлял, что Кыргызстан готов отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны.
"Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана... высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки", – заявил президент.
Особые слова благодарности Токаев адресовал президенту РФ Владимиру Путину.

Что происходит в Казахстане

Массовые протесты вспыхнули в стране из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Несанкционированные митинги быстро переросли в массовые беспорядки. Первыми вышли на улицы жители городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие территории. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.
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