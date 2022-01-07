https://uz.sputniknews.ru/20220107/kyrgyzstan-napravit-svoix-voennoslujaschix-v-sostave-missii-odkb-v-kazaxstan-22102005.html

Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан

Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны.

2022-01-07T18:34+0500

2022-01-07T18:34+0500

2022-01-07T18:34+0500

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

миротворцы

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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Парламент Кыргызстана разрешил направить своих военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан, передает РИА Новости."За" проголосовали 69 депутатов, "против" — семь.Ранее вице-премьер республики заявлял, что Кыргызстан готов отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны."Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана... высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки", – заявил президент.Особые слова благодарности Токаев адресовал президенту РФ Владимиру Путину.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты вспыхнули в стране из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Несанкционированные митинги быстро переросли в массовые беспорядки. Первыми вышли на улицы жители городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие территории. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.

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казахстан, одкб, миротворцы