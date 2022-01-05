https://uz.sputniknews.ru/20220105/mid-uzbekistana-obespokoen-situatsiey-v-kazaxstane-22085000.html

В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане

В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане

О чем говорится в официальном заявлении МИД и что происходит в соседней стране, – в материале.

2022-01-05T21:43+0500

2022-01-05T21:43+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление по поводу событий в Казахстане.В ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике. Узбекские власти продолжают внимательно следить за обстановкой в братской стране, говорится в заявлении.При этом МИД Узбекистана выразил неизменную поддержку народу и руководству Казахстана.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и намерен принимать к нарушителям самые жесткие меры.МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>Волнения в КазахстанеВ первые январские дни 2022 года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. По распоряжению президента, в стране была сформирована правительственная комиссия. Позднее она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако это решение не привело к стабилизации ситуации и протесты распространились на другие города. В частности, в Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против протестующих.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение (ЧП) до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство. Президент заявил, что после введения режима чрезвычайного положения ситуация в Алматы и Мангистауской области постепенно выправляется.

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мид узбекистана, узбекистан, казахстан, заявление