https://uz.sputniknews.ru/20220105/mid-uzbekistana-obespokoen-situatsiey-v-kazaxstane-22085000.html
В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане
В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане
О чем говорится в официальном заявлении МИД и что происходит в соседней стране, – в материале.
2022-01-05T21:43+0500
2022-01-05T21:43+0500
2022-01-05T22:03+0500
политика
мид узбекистана
узбекистан
казахстан
заявление
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление по поводу событий в Казахстане.В ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике. Узбекские власти продолжают внимательно следить за обстановкой в братской стране, говорится в заявлении.При этом МИД Узбекистана выразил неизменную поддержку народу и руководству Казахстана.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и намерен принимать к нарушителям самые жесткие меры.МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>Волнения в КазахстанеВ первые январские дни 2022 года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. По распоряжению президента, в стране была сформирована правительственная комиссия. Позднее она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако это решение не привело к стабилизации ситуации и протесты распространились на другие города. В частности, в Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против протестующих.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение (ЧП) до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство. Президент заявил, что после введения режима чрезвычайного положения ситуация в Алматы и Мангистауской области постепенно выправляется.
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мид узбекистана, узбекистан, казахстан, заявление
В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане
21:43 05.01.2022 (обновлено: 22:03 05.01.2022)
Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление в связи с событиями в соседней стране.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало
заявление по поводу событий в Казахстане.
В ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.
Узбекские власти продолжают внимательно следить за обстановкой в братской стране, говорится в заявлении.
"Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв. Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
При этом МИД Узбекистана выразил неизменную поддержку народу и руководству Казахстана.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил
Совет безопасности страны и намерен принимать к нарушителям самые жесткие меры.
Волнения в Казахстане
В первые январские дни 2022 года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
По распоряжению президента, в стране была сформирована правительственная комиссия. Позднее она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако это решение не привело к стабилизации ситуации и протесты распространились на другие города. В частности, в Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против протестующих.
Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение (ЧП) до 19 января.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку
правительство. Президент заявил, что после введения режима чрезвычайного положения ситуация в Алматы и Мангистауской области постепенно выправляется.