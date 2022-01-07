https://uz.sputniknews.ru/20220107/putin-podpisal-ukaz-prizvannyy--soxranit-uzbekskuyu-kulturu-v-rossii-22101153.html
Путин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
Путин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
Мероприятия этого года в России направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в стране. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах.
2022-01-07T17:34+0500
2022-01-07T17:34+0500
2022-01-07T17:34+0500
общество
владимир путин
узбекистанцы
национальность
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Российское правительство разработает и примет меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин в рамках проведения Года культурного наследия народов России.Соответствующий документ появился на сайте Кремля. В нем сказано, что правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству необходимо также принять меры по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества.Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к члену Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарите Лянге, чтобы прояснить ситуацию с узбеками, проживающими в России.По словам эксперта, в прошлом году в России состоялось очень много культурных мероприятий, связанных, в том числе и с творчеством поэта Алишера Навои. Узбеки представляют собой большую этническую группу, проживающую на территории Российской Федерации. Они развивают свою культуру и традиции, при этом открыты и готовы делится красотой этнических особенностей со всеми. Мероприятия этого года направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в России. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах. Поскольку государство несет обязательства только перед гражданами РФ, отмечает Маргарита Лянге.До конца февраля правительству поручено организовать оргкомитет и утвердить план ключевых мероприятий Года культурного наследия народов России. В указе содержатся рекомендации органам исполнительной власти всех 85 субъектов страны подключиться и проводить соответствующие мероприятия.Лянге напомнила, что в прошлом году масштабно прошли узбекские мероприятия, связанные с национальной кухней, традициями гостеприимства. Нынешний год, по словам спикера, призывает представителя каждой национальности к обмену культурным многообразием, его пониманию и развитию.Читайте также:В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения >>День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей >>
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, узбекистанцы, национальность
Путин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
Мероприятия этого года в России направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в стране. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Российское правительство разработает и примет меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин в рамках проведения Года культурного наследия народов России.
Соответствующий документ появился на сайте Кремля. В нем сказано, что правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству необходимо также принять меры по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества.
Корреспондент Sputnik Узбекистан
обратился к члену Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарите Лянге, чтобы прояснить ситуацию с узбеками, проживающими в России.
По словам эксперта, в прошлом году в России состоялось очень много культурных мероприятий, связанных, в том числе и с творчеством поэта Алишера Навои. Узбеки представляют собой большую этническую группу, проживающую на территории Российской Федерации. Они развивают свою культуру и традиции, при этом открыты и готовы делится красотой этнических особенностей со всеми.
Мероприятия этого года направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в России. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах. Поскольку государство несет обязательства только перед гражданами РФ, отмечает Маргарита Лянге.
До конца февраля правительству поручено организовать оргкомитет и утвердить план ключевых мероприятий Года культурного наследия народов России. В указе содержатся рекомендации органам исполнительной власти всех 85 субъектов страны подключиться и проводить соответствующие мероприятия.
У каждого субъекта своя этническая карта региона и на основе этого они должны сформировать перечень мероприятий, которые будут направлены на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории, культуры.
Маргарита Лянге
Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям
Лянге напомнила, что в прошлом году масштабно прошли узбекские мероприятия, связанные с национальной кухней, традициями гостеприимства. Нынешний год, по словам спикера, призывает представителя каждой национальности к обмену культурным многообразием, его пониманию и развитию.
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