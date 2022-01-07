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https://uz.sputniknews.ru/20220107/putin-podpisal-ukaz-prizvannyy--soxranit-uzbekskuyu-kulturu-v-rossii-22101153.html
Путин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
Путин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
Мероприятия этого года в России направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в стране. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах.
2022-01-07T17:34+0500
2022-01-07T17:34+0500
общество
владимир путин
узбекистанцы
национальность
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Российское правительство разработает и примет меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин в рамках проведения Года культурного наследия народов России.Соответствующий документ появился на сайте Кремля. В нем сказано, что правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству необходимо также принять меры по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества.Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к члену Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарите Лянге, чтобы прояснить ситуацию с узбеками, проживающими в России.По словам эксперта, в прошлом году в России состоялось очень много культурных мероприятий, связанных, в том числе и с творчеством поэта Алишера Навои. Узбеки представляют собой большую этническую группу, проживающую на территории Российской Федерации. Они развивают свою культуру и традиции, при этом открыты и готовы делится красотой этнических особенностей со всеми. Мероприятия этого года направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в России. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах. Поскольку государство несет обязательства только перед гражданами РФ, отмечает Маргарита Лянге.До конца февраля правительству поручено организовать оргкомитет и утвердить план ключевых мероприятий Года культурного наследия народов России. В указе содержатся рекомендации органам исполнительной власти всех 85 субъектов страны подключиться и проводить соответствующие мероприятия.Лянге напомнила, что в прошлом году масштабно прошли узбекские мероприятия, связанные с национальной кухней, традициями гостеприимства. Нынешний год, по словам спикера, призывает представителя каждой национальности к обмену культурным многообразием, его пониманию и развитию.Читайте также:В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения &gt;&gt;День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей &gt;&gt;
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владимир путин, узбекистанцы, национальность

Путин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России

17:34 07.01.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
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Виктор Сидоренко
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Мероприятия этого года в России направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в стране. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Российское правительство разработает и примет меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин в рамках проведения Года культурного наследия народов России.
Соответствующий документ появился на сайте Кремля. В нем сказано, что правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству необходимо также принять меры по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества.
Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к члену Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарите Лянге, чтобы прояснить ситуацию с узбеками, проживающими в России.
По словам эксперта, в прошлом году в России состоялось очень много культурных мероприятий, связанных, в том числе и с творчеством поэта Алишера Навои. Узбеки представляют собой большую этническую группу, проживающую на территории Российской Федерации. Они развивают свою культуру и традиции, при этом открыты и готовы делится красотой этнических особенностей со всеми.
Мероприятия этого года направлены на представителей всех 193 народов, проживающих в России. Речь именно о гражданах страны, но не мигрантах. Поскольку государство несет обязательства только перед гражданами РФ, отмечает Маргарита Лянге.
До конца февраля правительству поручено организовать оргкомитет и утвердить план ключевых мероприятий Года культурного наследия народов России. В указе содержатся рекомендации органам исполнительной власти всех 85 субъектов страны подключиться и проводить соответствующие мероприятия.
У каждого субъекта своя этническая карта региона и на основе этого они должны сформировать перечень мероприятий, которые будут направлены на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории, культуры.
Маргарита Лянге - Sputnik Узбекистан
Маргарита Лянге
Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям
Лянге напомнила, что в прошлом году масштабно прошли узбекские мероприятия, связанные с национальной кухней, традициями гостеприимства. Нынешний год, по словам спикера, призывает представителя каждой национальности к обмену культурным многообразием, его пониманию и развитию.

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