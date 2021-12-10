https://uz.sputniknews.ru/20211210/v-sankt-peterburge-proxodyat-navoiyskie-chteniya-21744444.html
В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения
В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения
По инициативе президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане широко отмечается 580-летний юбилей поэта Алишера Навои. В связи с этим возрождены легендарные Навоийские чтения.
2021-12-10T16:42+0500
2021-12-10T16:42+0500
2021-12-10T16:46+0500
культура
алишер навои
блокада ленинграда
чтение
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит мероприятие, посвященное 80-летию со дня организации поэтического вечера в блокадном Ленинграде, посвящённого 500-летию великого поэта и мыслителя Алишера Навои. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.По инициативе президента Шавката Мирзиёева в этом году в Узбекистане широко отмечается 580-летний юбилей поэта Алишера Навои. В связи с этим возрождены легендарные Навоийские чтения, которые проводятся в Институте восточных рукописей РАН и в Эрмитажном театре. Мероприятие организовано совместно со Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, Государственным Эрмитажем и Институтом восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград >>"Навоийские чтения в блокадном Ленинграде - символ высокой преданности идеям мира и гуманизма, который воспевал великий поэт", - сказал председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.В рамках чтений также пройдут: выставка уникальных рукописей Навои и книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", круглый стол с участием российских и узбекских навоиведов, чтение произведений Алишера Навои, приветственная речь Героя Узбекистана Ибрагима Гафурова, выступление исполнительницы макомов Муножат Юлчиевой в сопровождении ансамбля музыкальных инструментов. Читайте также:День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей >>Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах >>
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алишер навои, блокада ленинграда, чтение
В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения
16:42 10.12.2021 (обновлено: 16:46 10.12.2021)
По инициативе президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане широко отмечается 580-летний юбилей поэта Алишера Навои. В связи с этим возрождены легендарные Навоийские чтения, которые проводятся в Институте восточных рукописей РАН и в Эрмитажном театре.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
В Санкт-Петербурге проходит мероприятие, посвященное 80-летию со дня организации поэтического вечера в блокадном Ленинграде, посвящённого 500-летию великого поэта и мыслителя Алишера Навои. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
По инициативе президента Шавката Мирзиёева в этом году в Узбекистане широко отмечается 580-летний юбилей поэта Алишера Навои. В связи с этим возрождены легендарные Навоийские чтения, которые проводятся в Институте восточных рукописей РАН и в Эрмитажном театре. Мероприятие организовано совместно со Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, Государственным Эрмитажем и Институтом восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге.
"Навоийские чтения в блокадном Ленинграде - символ высокой преданности идеям мира и гуманизма, который воспевал великий поэт", - сказал председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
В рамках чтений также пройдут: выставка уникальных рукописей Навои и книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", круглый стол с участием российских и узбекских навоиведов, чтение произведений Алишера Навои, приветственная речь Героя Узбекистана Ибрагима Гафурова, выступление исполнительницы макомов Муножат Юлчиевой в сопровождении ансамбля музыкальных инструментов.